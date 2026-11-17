Milliyet Yazarı Zafer Şahin, bugünkü yazısında Yeni Parti kurultayına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Özgür Özel artık muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıdır” görüşünü ifade etti.

“Özgür Özel artık Cumhurbaşkanı adayı” başlıklı yazısında Şahin şunları kaydetti: “CHP’lilere göre hafta sonunda Yeni Parti ilk ve son kurultayını yaptı. İktidara yakın medyaya göre kurultay sönük ve heyecansızdı.

Sosyal medya ve muhalefet medyasına göre ise Yeni Parti’nin iktidar yürüyüşü başladı. Anlayacağınız Yeni Parti konusunda herkesin kafası biraz karışık.

Oysa bu kurultayın somut ve aksi iddia edilemeyecek tek bir gerçek sonucu var: Özgür Özel artık muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıdır.

Hafta sonu o salonda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile vedalaştı Yeni Parti lideri. Parti Meclisi listesinde olan ve kendine yer bulamayan isimler üzerinden varıyor değilim bu sonuca. Onlar işin detay kısmı. Siyasetin yazılı olmayan kuralları...

Türkiye’nin mevcut konjonktürü... İsmi adaylık için geçen yerel yöneticilerin yargısal problemleri ve fısıltı gazetesi aracılığıyla kulaktan kulağa yayılan bagajları Özgür Özel’i alternatifsiz hale getirdi.

Bu saatten sonra içinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adı geçen hiçbir adaylık formülünü dikkate almayın. Tren istasyondan ayrıldı, artık durdurulamaz.”