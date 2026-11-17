Real Madrid’de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Bolu’daki köyünü ziyaret etti. Siyah renkli Mercedes-Benz G-Serisi aracıyla köy yollarında ilerleyen genç yıldızın görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

30 milyon TL’lik aracı dikkat çekti

Arda Güler’in kullandığı aracın yaklaşık 30 milyon TL değerinde olduğu belirtildi. Dünya futbolunun en önemli kulüplerinden Real Madrid’de forma giyen milli futbolcunun lüks aracıyla köy yollarındaki görüntüleri Bolu Haber tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Plakasındaki ayrıntı gözden kaçmadı

Aracın fiyatı kadar plakası da dikkat çekti. Görüntülerde plakanın üzerinde Arda Güler’in adını çağrıştıran “ARD” harflerinin yer aldığı görüldü. Bu ayrıntı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini daha da artırırken, Arda Güler’in köy ziyareti çok sayıda yoruma konu oldu.