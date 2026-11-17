Dünya yıldızı köyüne lüks araçla gitti! ‘ARD’ plaka ortalığı kasıp kavurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya devi Real Madrid’in formasını giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 30 milyon TL değerinde olduğu belirtilen lüks aracıyla Bolu'daki köyüne gitti. Genç yıldızın köy ziyareti sırasında çekilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
Real Madrid’de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Bolu’daki köyünü ziyaret etti. Siyah renkli Mercedes-Benz G-Serisi aracıyla köy yollarında ilerleyen genç yıldızın görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
30 milyon TL’lik aracı dikkat çekti
Arda Güler’in kullandığı aracın yaklaşık 30 milyon TL değerinde olduğu belirtildi. Dünya futbolunun en önemli kulüplerinden Real Madrid’de forma giyen milli futbolcunun lüks aracıyla köy yollarındaki görüntüleri Bolu Haber tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Plakasındaki ayrıntı gözden kaçmadı
Aracın fiyatı kadar plakası da dikkat çekti. Görüntülerde plakanın üzerinde Arda Güler’in adını çağrıştıran “ARD” harflerinin yer aldığı görüldü. Bu ayrıntı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini daha da artırırken, Arda Güler’in köy ziyareti çok sayıda yoruma konu oldu.