Milli Takımımız, Hasan Yakub İlçin'in 21. dakikada attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Ancak Lihtenştayn, Erjon Memaj'ın 29. ve 41. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlılar, soyunma odasına bir gol geride girdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarıya hızlı başlayan Milliler, Thierry Karadeniz'in 49. ve 53. dakikalardaki golleriyle 3-2 öne geçti. Utku Kurtal'ın 60. dakikada attığı golle fark ikiye çıkarken Thierry Karadeniz, 63. ve 68. dakikalarda yeniden sahneye çıktı. Yunus Ünal'ın 69. dakikadaki golüyle skor 7-2'ye geldi. Vatan Özcan 82, Thierry Karadeniz 86, Emin Torunoğulları 89 ve Erk Arda Aslan 90+2. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmanın sonucunu 11-2 olarak belirledi.

THIERRY KARADENİZ'DEN 5 GOL

Karşılaşmanın yıldızı Thierry Karadeniz oldu. Genç futbolcu, Lihtenştayn karşısında 49, 53, 63, 68 ve 86. dakikalarda attığı 5 golle galibiyette başrol oynadı. Milli Takımımızın ikinci yarıda bulduğu 10 gol, mücadeledeki tarihi geri dönüşün en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

11 GOLLÜ GALİBİYET TUR İÇİN YETMEDİ

Uğur İnceman yönetimindeki U19 Milli Takımımız, grubun ilk maçında Slovakya'yı 3-1 mağlup etmiş, ikinci karşılaşmada ise Estonya'ya aynı skorla yenilmişti. Lihtenştayn galibiyetiyle puanını 6'ya yükselten Milliler, B Ligi Grup 3'ü ikinci sırada tamamladı. Son maçında Slovakya'yı 1-0 yenen Estonya ise namağlup lider olarak 3. Tur'a yükseldi. Lihtenştayn grubu puansız bitirirken Türkiye, 11 gollü galibiyete rağmen turnuvaya veda etti.