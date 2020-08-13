  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Yılport Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:28:18 -
Yılport Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları

BOLU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu'daki ikinci etap kamp çalışmalarının ilk bölümünü Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde tamamlayan Samsun ekibi, kampın kalan bölümü için D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan bir otele geldi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibi, gerçekleştirilen antrenmandan önce futbolcularla toplantı yaptı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, pas organizasyonlarının ardından 5'e 2 top kapma çalışması üzerinde durdu.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı dar alan çalışmasıyla tamamladı.

Yılport Samsunspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 Ağustos'ta Bolu'da bir hazırlık maçı yapacağı, 18 Ağustos'ta ise kampı tamamlayarak Samsun'a döneceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü
Korona Virüs

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi yaşamını yitirdi.
Esed'in öldüğü iddia edilmişti! Suriye'den açıklama geldi
Dünya

Esed'in öldüğü iddia edilmişti! Suriye'den açıklama geldi

Suriye rejimi lideri Beşar Esed'in kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edilmişti. Suriye devlet televizyonu Esed'in bugün bir konuşma yapacağı..
Bakan böyle duyurdu: Libya ile çok önemli bir belge imzaladık
Ekonomi

Bakan böyle duyurdu: Libya ile çok önemli bir belge imzaladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından çok önemli bir belge imzalandığını duyurdu...
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı