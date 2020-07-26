Yılport Samsunspor, Erkam Reşmen ve kaleci Ahmet Altın'ın sözleşmelerini uzattı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, iç transferde Erkam Reşmen ve kaleci Ahmet Altın'ın sözleşmelerini birer yıl uzattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kamp hazırlıklarının sürdürüldüğü Bolu'da Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde Erkam Reşmen ve kaleci Ahmet Altın'ın sözleşmeleri birer yıl uzatıldı.

Törende konuşan Aztopal, Erkam Reşmen ve Ahmet Altın'ın hem sahada hem de saha dışında büyük karakter ortaya koyan iki değerli futbolcu olduğunu belirtti.

İç transferde sözleşmesi biten Erkam Reşmen ve kaleci Ahmet Altın'la birer yıl daha sözleşme uzatmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Aztopal, takımın hedeflerine ulaşmasında 2 futbolcunun önemli katkısının olacağına işaret etti.

Tecrübeli futbolcu Erkam Reşmen ise yuvada kaldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belki bu şehirde doğmadım ama bu şehrin, bu armanın benim için çok özel ve farklı bir yeri var. Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderdiler, onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Yanımızda olduklarını bilmek bize ayrı bir güç katıyor. Her zaman ayrı bir sorumluluk veriyor. İnşallah onları layık olduğu yere çıkarmak nasip olur ve geçen sene buruk yaşadığımız şampiyonluğu bu sene taraftarlarımızla beraber hayalimizdeki gibi gerçekleştiririz."

Kaleci Ahmet Altın da Yılport Samsunspor'un Süper Lig hedefine ulaşmasında tüm takım olarak katkı sunmayı amaçladığını söyledi.



