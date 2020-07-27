Yılport Samsunspor, 11 günde yerli ve yabancı futbolcu transferini bitirecek

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Transfer sezonu açılır açılmaz 4-15 Ağustos arasında çok hızlı bir şekilde yerli ve yabancı oyuncuları transfer ederek takımımızı oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını büyük titizlikle yürüttüklerini bildirdi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda scout ekibi ile yerli ve yabancı transferinde birçok oyuncuyu araştırdıklarını anlatan Yıldırım, "Takımı güçlendirmek adına aradığımız özelliklere sahip birçok yabancı oyuncu bulduk. Bu oyuncularla hemen görüşmelere başladık. Bazıları Türkiye'ye gelmek istemedi, bazı oyuncular ise alt ligde oynamak istemedi. Transfere hızlı girmiştik ama bu sebeplerle hızımız yavaşladı. Tekrar oyuncu arayışı içine girdik. Transfer edeceğimiz oyuncuları özellikle milli takımlarında oynamış oyunculardan seçmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yıldırım, Türkiye Kupası'nda ve ligde iddialı bir takım kurmak için her bölgede alternatifi olan geniş bir kadro kurmak istediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle forvet ve kanat bölgesinde transfer edeceğimiz oyuncuları belirledik. Bu oyuncularla ön görüşmelerimizi yaptık ve Samsunspor'a gelmek istiyorlar. Ancak, teknik direktörümüzün tavsiyesi üzerine Süper Lig'in bitmesini bekledik. Çünkü ligde boşa çıkan veya sözleşmesi biten istediğimiz özelliklere sahip oyuncular olabilir. Bilhassa beğendiğimiz yerli oyuncuların takımlarındaki durumlarını belirlemesini bekliyoruz. Transfer sezonu açılır açılmaz 4-15 Ağustos arasında çok hızlı bir şekilde yerli ve yabancı oyuncuları transfer ederek takımımızı oluşturacağız."





- "Futbolcular beni elinde oyuncak yapamaz"





Kulübe, yeni sezon alacaklarının yüzde 65'inin peşin ödenmesi konusunda ihtar çeken ve bu sebeple kadro dışı bırakılan golcü oyuncu Bahattin Köse ile son kez görüşeceğini dile getiren Yıldırım, "Bahattin'le önceki yönetim kurulumuz yanlış bir sözleşme imzalamış. Yeni sezon başlamadan alacaklarının yüzde 65'ini peşin istiyor. Son kez kendisi ile görüşüp sözleşmesini iyi veya kötü sonlandıracağız. Ben kulüp başkanı olarak asla böyle haksızlıklara taviz vermeyeceğim. Futbolcular, beni elinde oyuncak yapamazlar. Gerekiyorsa pire için yorganı yakarız. Samsunspor'da kural budur. Yani Samsunpor'a sadece para için bir oyuncu geliyorsa gelmesin. Biz karakterli oyuncu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların alacaklarını günü gününe ödediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti.

"Oyuncularımızın şampiyonluk primi hariç bir kuruş geçmişten alacağı yok. Türkiye'de ve dünyada aşağı yukarı tüm kulüpler yeni tip koronavirüs sürecinde futbolculardan indirim isterken biz, öyle bir şey istemedik. Dünyada böyle bir süreç yaşanırken biz indirim istemedik, yeter ki futbolcularımız alın teri ile beklentilerimizin karşılığını versinler. Benim beklentim şampiyonluktur. Yani hem oyuncularımız kariyer olarak kazanacak, hem de şehrimiz şampiyon takım çıkartarak kazanacak. Bizim alacağımız oyuncu hedefleri ve takımın başarısı için gelecek. Para düşüncesi ikinci planda olacak. Biz de onların alın terinin karşılığını yani sözleşmesindeki ücreti ve primlerini gününde ödeyerek onları mutlu edeceğiz."



