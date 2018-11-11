Yılmaz'ın arkasında kim var? Mahmut Övür yazdı

CHP'li vekil Öztürk Yılmaz'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni..." dediği basın toplantısı gündemdeki yerini koruyor.

SORU İŞARETLERİYLE DOLU



Sabah yazarı Mahmut Övür, herkesin konuştuğu Öztürk Yılmaz'ı bugünkü "CHP'li Öztürk'ün arkasında kim var?" başlıklı köşesinde kaleme aldı. "Geçmişinde karanlık yanlar var" dediği Yılmaz için Övür, "DEAŞ'ın kuşattığı Musul Konsolosluğu sonrası gördüğü ilgi, o yıllarda FETÖ'cülerle kurduğu ilişki, büyükelçi yapılması, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı her şeyin üstünün örtülmesi, soru işaretleriyle dolu." diye yazdı,

CHP'DEKİ HIZLI YÜKSELİŞİ

CHP'deki hızlı yükselişine dikkat çeken Övür, "Adım atar atmaz milletvekili olduğu gibi hızlı bir biçimde de genel başkan yardımcısı yapıldı." ifadelerine yer verdi.

MYK TOPLANTISINDA KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNDE AYAK AYAK ÜSTÜNE ATIYOR

2 Şubat 2018 tarihli "Öztürk Yılmaz'ın sırları" yazısını hatırlatan yazar, bir CHP'linin "Artık şuna inandım, bu adamı koruyan bir güç var. CHP MYK toplantısında genel başkanın önünde ayak ayaküstüne atacak kadar pervasızsa ve kimseyi takmıyorsa bunda bir iş var." sözlerini köşesine taşıdı.

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın "Bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa, önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır. Bu durduk yerde söylenmiş bir söz değildir." açıklamasını aktaran Övür, yazısını böyle tamamladı:

ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ?

"CHP'ye Yılmaz'ı kim getirdi ve hızlı yükselişini kim sağladı?

Aslında buna benzer çok soru var; CHP'ye alınıp milletvekili veya danışman yapılan FETÖ'cüler gibi. Bütün bunlar Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün dediği gibi "çürük domatesler mi?" yoksa Kaya'nın dediği gibi arkasında birilerinin olduğu bir stratejinin ürünleri mi?

Tabi şunu da soralım: Bu şimdi mi aklınıza geldi? Dün Musul'daki Türkiye'nin askeri varlığına itiraz ederken veya TSK'yla birlikte hareket eden ÖSO'yu terörist ilan ederken ya da FETÖ'yle ilişkileri tartışılırken neden sustunuz? O birileri o zaman yok muydu?"