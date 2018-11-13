Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu

1.Lig şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor'da Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada, “Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, Süper Lig yolundaki hedeflerimiz doğrultusunda bize çok ciddi katkı sağlayacağına gönülden inandığımız çok değerli hocamız Yılmaz Vural ile anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, yarın (çarşamba) takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.