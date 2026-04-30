“İzmir’in dağlarında çiçekler açar” CHP’de çözüm bu kadar basit!

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede izlenme rekorları kıran görüntüler, CHP’li belediyelerin yönetim beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Videoda, yoldaki devasa bir çukura girerek lastiği patlayan bir vatandaşın feryadı duyulurken, yanına gelen bir kadının sorunları çözmek yerine İzmir Marşı söylemeye başlaması "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Vatandaşlar, sorunların marşla geçiştirilmeye çalışılmasını sert bir dille eleştirirken, sosyal medya kullanıcıları yaşanan bu "trajikomik" olayla dalga geçti. Yıllardır heykel dikmekten başka hizmet üretemeyen CHP belediyeciliği için "Heykelden sonra yeni çözüm yöntemi: Marş" yorumları yapılarak, bu basiretsiz yönetim anlayışı tiye alındı.