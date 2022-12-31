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Spor Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu
Spor

Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 22:06:00 -
Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yılmaz Vural'ın adı Şota Arveladze ile yolları ayıran Hull City için gündeme gelmişti. Birçok futbolsever İngiliz ekibinin başına Yılmaz Vural'ın getirilmesi için paylaşımlarda bulunmuştu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Yılmaz Vural'ın ismi gündeme gelmişti. Sosyal medyada Yılmaz Vural ismi kısa sürede trendlere yükselerek gündem olmuştu.

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