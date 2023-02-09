Yılmaz Vural'dan flaş çıkış! Resmen açıkladı...

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, sezonun kalan bölümü için devam edecek durumda olmadıklarını belirtti.

1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu.

Sezonun geri kalan bölümünde oynamak istemediklerini belirten Vural, "Yönetim kurulumuzla da konuştuğumuzda federasyonumuzdan ricamız, Yeni Malatyaspor'u bu sezonun geri kalanı için bağışlasınlar. Devam edecek durumda değiliz. Halkın psikolojisi de futbol duymak istemiyor. Federasyonumuzun toplantısı var. Karar verecekler. Etkilenen takımlar var. Yabancı oyuncularımız şehri terk etti. Türk oyuncularımız evde. Buraya getiremiyoruz. Bu yarışa devam edecek durumda değiliz." açıklamasında bulundu.

Ligde Rizespor'la 4 Şubat'ta oynadıkları maçtan sonra oyuncularına izin verdiğini aktaran deneyimli antrenör, "Rize maçından sonra oyuncularıma 2 gün izin verdim. Otobüsle Malatya'da yaşayan oyuncularımız oraya döndü. Diğer oyuncularımıza ve antrenörlerimize bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Daha önce de birçok takımın ligden çekildiğini hatırlatan Yılmaz Vural, "Geçen sene Kastamonuspor sel felaketi nedeniyle ligden çekilmişti. Örnekleri çok. Elazığspor da geçen sene ligden çekilmişti. Böyle bir felaket olunca. Yapacağımız şey ne kadar ön planda olur?" dedi.

Yaşanan deprem faciasının ardından enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetmişti.