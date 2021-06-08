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Spor

Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a teklif

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken teknik direktör Yılmaz Vural'dan flaş bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:52:00 -
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a teklif

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken Yılmaz Vural'dan dikkati çeken bir çıkış geldi. 68 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya talip olduğunu açıkladı.

YouTube'da yayın yapan "Bağımsız Ekran" kanalına konuk olan Yılmaz Vural, şu ifadeleri kullandı;

"Benimle yarım saat konuşsun, anlaşması şart değil"

"Ben bu yeterlilikle, bu eğitimimle, bu tecrübemle, böyle bir takımı iddialı şekilde yöneteceğimi düşünüyorum. Sıfır hatayla iş yapabileceğimi düşünüyorum. Biz hazırız. Ali Bey'e de buradan sesleniyorum, bir dostu olarak rica ediyorum; bir yarım saat benimle konuşsun, benimle anlaşması şart değil. Müsaade etsin de, biz de futbol hakkında bir şeyleri ifade edelim. Çünkü ömrümüz geçti."

"Her zaman talip oldum"

"Ben böyle görevlere her zaman talip olan birisiyim. Ben kendisiyle barışık bir adamım. Her zaman talip oldum, yine talibim. Türkiye'de bu göreve talip olmak ayıplanacak hale gelmiş. Söylesinler bakalım, benim yetersiz olduğum konu neymiş?"

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