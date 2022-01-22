Yılmaz Vural vazgeçmiyor: Halk beni getirecek

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağına inandığını söyledi. Vural inancını "Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek" sözleriyle dile getirdi.

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Yılmaz Vural, konuk olduğu Ekotürk TV'de Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve Fenerbahçe'ye ilişkin konuşan Vural, "İsmail Kartal benim canım ciğerim. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olmasını isterim. Ancak açıklandıktan sonra diyorum ki ben de olabilirim. 1 haftada 10 kez trend topic oldum. 'Elbet bir gün buluşacağız' 6 milyon görüntülenme almış. Niye beni tercih etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca şunları söyledi, "Fenerbahçe ile elbet bir gün buluşacak mıyız? Evet. Halk getirecek beni. Niye Türk antrenörü uluslarası boyutta yok? Kimi pazarlıyoruz da antrenörümüzü pazarladık? Lokal başarılarla olmaz. Fatih hocamız UEFA şampiyonluğuyla bunu başardı."

'30 yılda 35 takım çalıştırdı'

Türk futbolunun renkli simalarından olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, 35 yıllık antrenörlük hayatında çalıştırdığı takım sayısıyla dikkati çekiyor.

Malatyaspor takımında 1986-1987 sezonunda önce yardımcı antrenör ardından da teknik direktör olarak kariyerine adım atan Vural, daha sonra Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları başta olmak üzere birçok kulübü çalıştırdı.

Gençlerbirliği'nde antrenörlük yaptığı 2015-2016 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig takımının başına geçen Vural, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Türk futbolunun en üst ligine dönmenin heyecanını yaşıyor.

Mavi-beyazlı ekiple birlikte kariyerine 30 takım sığdıran ve 35 yıldır antrenörlük yapan Vural, renkli simasıyla da futbolseverlerin sevgisini kazandı.