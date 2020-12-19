Yılmaz Vural koronavirüsü yendi mi? Yılmaz Vural iyileşti mi?

Koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Yılmaz Vural'ın son durumu merak kazandı. Yılmaz Vural koronavirüsü atlattı mı? Yılmaz Vural kaç yaşında, nereli? Yılmaz Vural kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Yılmaz Vural koronavirüsü yendi mi?

Koronavirüsten dolayı yoğun bakımda yatan Yılmaz Vural, sağlığına kavuştuktan sonra hastaneden taburcu oldu. Vural, koronavirüsü ikinci defa yenmeyi başardı.

Yılmaz Vural kaç yaşındadır?

1953 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Yılmaz Vural ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamlamıştır. 1975 yılında girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979 yılında iyi” not ortalaması ile bitiren Yılmaz Vural, aynı katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile geçmiştir. Yüksek lisans eğitimini, Almanya’daki Deutsche Sporthochschule Köln’ün “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Yılmaz Vural aynı zamanda 3 çocuk babasıdır.