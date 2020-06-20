Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan etmesiyle tüm dünya bu salgına karşı amansız bir mücadelenin içerisine girdi. Ülkemizde ise ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından ülkemizde spor müsabakaları durdu. Basketbol, voleybol ve hentbol ligleri şampiyon ilan edilmeden tescil edildi. Futbolda ise devam kararı alındı. Ligler 12 Haziran’da başladı. Futbolculara düzenli olarak koronavirüs testi yapılıyor. Son gelişme ise Akhisarspor’dan geldi. İşte, detaylar.

Yılmaz Vural koronavirüse mi yakalandı? | Yılmaz Vural sağlık durumu

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanına uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin, pozitif sonuç verdiği bildirildi.

Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, dün yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını belirtti. Karabulut, teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör dahil toplamda 12 kulüp mensubunda Kovid-19 çıktığını ifade etti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm personelin karantinaya alındığını ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Karabulut, bugün yeniden test yapılacağını bildirdi.

Ligde topladığı 45 puanla sıralamada 5. basamakta bulunan Akhisarspor'un, TFF 1. Lig 29. hafta planlamasına göre yarın Altay ile deplasmanda maçı bulunuyor.