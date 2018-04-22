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Yılmaz Vural Erdoğan'a seslendi: Bir kere gel ne olur vur yumruğunu masaya

Eskişehirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural 4-1 kazandıkları maç sonrası Gaziantepspor'un çok köklü bir takım olduğunu ve bulunduğu durumu hak etmediğini belirtti.

22 Nisan 2018 Pazar 12:32
Yılmaz Vural Erdoğan'a seslendi: Bir kere gel ne olur vur yumruğunu masaya

Futbolun tesisleşme konusunda çok iyi olduğunu ancak içinde oynayacak futbolcuların bulunmadığını vurgulayan Vural, Gaziantepspor'un durumunun milat olarak kabul edilmesini istedi.

Türkiye'de birçok köklü kulübün amatör liglere düştüğüne dikkati çeken Vural, şunları kaydetti: "Futbolu çok seven bir cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) var. Bu durumu bilse el koyacağını adım gibi biliyorum. Şu rezaleti bilse görse mutlaka el atar. Onca stadyumlar yapıyoruz Avrupa şampiyonası için. Allah için burada bunlar yapılsa ne işe yarar. Sayın Cumhurbaşkanı, Allah için bir yarım saatini ayır seninle konuşayım. Allah aşkına bu işe el koy. Siyaset gelmesin diye uğraşıyoruz ama siyasetsiz bu işi yapamıyoruz. Bir kere gel, ne olur vur yumruğunu masaya, bir düzelsin bu iş. Bu ülkenin bin sorunu var, bir de bununla uğraşmayalım."

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:32
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