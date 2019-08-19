0553 313 94 23

Yılmaz ve Elvan, Toroslar’da vatandaşla buluştu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın yaylalarında vatandaşlarla buluşarak sorun ve taleplerini dinlediler.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:46
Yılmaz ve Elvan, Toroslar’da vatandaşla buluştu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın yaylalarında vatandaşlarla buluşarak sorun ve taleplerini dinlediler.


Elvan ve Yılmaz, Ayvagediği, Gözne ve Soğucak mahallelerinde düzenlenen ‘Toroslar’da Vatandaşla Buluşma Toplantıları’nda vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve önerileri dinleyip, yapılacak hizmetleri anlattılar. Vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlemek ve hayata geçecek olan projeleri anlatmak üzere düzenlenen toplantılara, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da katıldı.



“Toroslar’a hizmet etmenin heyecanı ve sorumluluğunu yaşıyoruz”


Toplantılarda vatandaşlara seslenen Başkan Yılmaz, “Sizin yüzleriniz gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Bizi güzel karşıladınız. Yüzlerinizin güldüğünü gördük. 31 Mart’ta tarafıma Toroslar Belediye Başkanlığı görevini verdiniz. Sizlere hizmet etmenin heyecanı ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Hep beraber sizlerin hayatını daha da güzelleştirmek ve daha güzel bir Toroslar inşa etmek için çalışıyoruz. Sizlerin arasından çıkmış biri olarak, sizlerle beraber omuz omuza Toroslarımıza, Mersinimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.


Birlik ve beraberlik mesajı veren MHP Milletvekili Şimşek ise “Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Cumhur ittifakı olarak Atsız Başkana vermiş olduğunuz destek için hepinize yeniden teşekkür ediyorum” diye konuştu.


“Gün birlik olma günü” diyen AK Parti Milletvekili Yılmaz da “Bugüne kadar verdiğiniz desteklerden, duyduğunuz güvenden, dilinizdeki duadan, yüreğinizdeki sevgiden dolayı Allah sizlerden bin kez razı olsun. Ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor, çünkü gün birlik olma günü. Birlik içinde daha güçlü bir Türkiye olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.


AK Parti Milletvekili Özkan ise “Cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberliğimizi önce Allah’ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle dualarınızla güçlü bir şekilde sağladık. 2023 hedeflerine doğru başarılı bir şekilde gideceğimize inancımız tamdır” dedi.



“Neyin sözünü vermişsek hep arkasındayız”


“Sizin derdiniz, bizim derdimiz” diyerek sözlerine başlayan Elvan da “Vatandaşlarımızın taleplerini elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince sizlere hizmet etmek, taş üstüne taş koymak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şunu çok samimi olarak söylüyorum; sizin desteğiniz sürdüğü müddetçe inanın kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin her türlü mücadeleyi veririz ve sonuçta kazanan biz oluruz. Neyin sözünü vermişsek hep arkasındayız. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Bu noktada sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa yakalanan ailenin yardım çığlığı
    1. Çocukları milyonda 1 görülen hastalığa..
    2. Borsa, güne yükselişle başladı
    3. İsrail güçleri gece baskınlarında 23..
    4. Galatasaray Kulübü Tevfik Fikret'i andı
    5. Feyzioğlu'ndan Külliye eleştirilerine..
    6. Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu..
    7. Dantellere zarar vermeden temizlemek..
    8. Uganda’da akaryakıt tankeri patladı :..
    9. Her şey bir anda oldu! Pikniğe giden..
    10. Cincinnati Masters'ta zafer Medvedev'in
    11. MSB: “Teröristlere ait tespit edilen..
    12. Bodrum’da yangın kontrol altında,..
    13. Mehmet Görmez'in acı günü
    14. Üniversiteler arası iş birliği büyük..
    15. Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruldu
    16. (Özel) Bursa gözünü Uzak Doğu’ya dikti
    17. Türkiye’nin en romantik oteli ödülünü..
    18. (Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği..
    19. Yunusemre’nin 5 mahallesinde yol..
    20. Rusya destekli Esed güçleri Han..
    21. Çukura düşen at ve yavrusu kurtarıldı
    22. Bu okulun öğrencileri hamileler
    23. (Özel) 30 santimetreden girip dükkanı..
    24. Göreve gelen Van Valisi ilk açıklamayı..
    25. Yılmaz ve Elvan, Toroslar’da..
    26. Hem karlı hem de şifalı
    27. Halluks valgus ameliyatı nedir nasıl..
    28. 83 yaşındaki ’Dadaş Necati’ Türkiye..
    29. YPG'den alçak saldırı! Anında karşılık..
    30. İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!