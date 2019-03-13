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Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için Cumhur İttifakı’nın başarısı çok önemli”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye’nin geleceği için ‘Cumhur İttifakı’nın başarısının çok önemli olduğunu söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:12
Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için Cumhur İttifakı’nın başarısı çok önemli”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye’nin geleceği için ‘Cumhur İttifakı’nın başarısının çok önemli olduğunu söyledi.


Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Terme ilçesinde sürdürdü. Cumhur İttifakı AK Parti Terme İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Eker ve teşkilat üyeleriyle İlçe Seçim Koordinasyon Merkezinde bir araya gelen Yılmaz, daha sonra Elmalık ve Yenidoğan Mahallelerinde halk toplantıları gerçekleştirdi. Büyükşehirde Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Demir’e, ilçede Ali Kılıç’a destek isteyen Milletvekili Yılmaz, Cumhur İttifakı adaylarının halkın gönlünde yer aldığını, güçlü bir destek ile 31 Mart’tan sonra yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.



"Hep eserlerimiz, hizmetlerimizle konuştuk"


Hizmet anlayışını benimsediklerini, hep eserleri ve hizmetleriyle konuştuklarını belirten Yılmaz, "Yıllardır halkımızdan aldığımız vekaleti bu anlayışla yerine getirmeye çalıştık. Boş laflar, iftiralar, yalanlar üzerine kurulan bir siyasetten hep uzak durduk. AK Parti olarak hep halkımıza, vatanımıza sevdamızı hizmetlerimizi, gece-gündüz demeden çalışmalarımız, şehirlerimize kattığımız kazanımlarla gösterdik. Eserlerle konuştuk, sevgi üzerine kurulan gönül bağlarımızla cevap verdik. 31 Mart tarihi bu hizmet seferberliğinin devamı için önemli bir dönemeçtir. Cumhur İttifakı adaylarımız, bu düsturdan hareketle halkımızın karşısındalar. Ülkemizin geleceği için Cumhur İttifakımızın başarısı çok önemli. Görüyorsunuz adaylarımız tek tek projelerini, yol haritalarını açıklıyorlar. Hepsi kentimize büyük kazanımlar sağlayacaklar" dedi.


Elmalık ve Yenidoğan Mahallelerinde miting havasında geçen program sonrasında Milletvekili Yılmaz ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:12
  1. doğa

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