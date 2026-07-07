AK Parti'den çok net Suriye mesajı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Suriye'deki bombalı saldırılara ilişkin açıklamasında "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetledi.
"Kardeş Suriye'nin yanındayız"
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetliyoruz. Kardeş Suriye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.