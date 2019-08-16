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Yılmaz: “Sorunlar kaldırılmadığı sürece Mersin turizmde ikinci ligde kalmaya devam edecek”

Toroslar Belediye Başkanı ve METAB Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’e gelen turistlerin ortalama kalış süresinin 2 gün olduğunu belirterek, “Bunlar da Antalya ve Kapadokya’ya geçerken Mersin’i dinlenme noktası olarak seçen turistlerden oluşuyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:05
Yılmaz: “Sorunlar kaldırılmadığı sürece Mersin turizmde ikinci ligde kalmaya devam edecek”

Toroslar Belediye Başkanı ve METAB Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’e gelen turistlerin ortalama kalış süresinin 2 gün olduğunu belirterek, “Bunlar da Antalya ve Kapadokya’ya geçerken Mersin’i dinlenme noktası olarak seçen turistlerden oluşuyor. Sorunlar ortadan kaldırılmadığı sürece Mersin turizmde ikinci ligde kalmaya devam edecek” dedi.


Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) Başkanı da olan Yılmaz, Mersin turizmi ve sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin’in, turizmde ürün çeşitliliğine sahip olmasına karşın bu potansiyeli değerlendiremediğine dikkat çeken Yılmaz, “Konaklama, ulaşım, fiziki-sosyal alt yapı ve alternatif imkanlarla ilgili turistlerin beklentilerinin karşılanmaması gibi sorunlar ortadan kaldırılmadığı sürece Mersin turizmde ikinci ligde kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.



“Rakamlar iç açıcı değil”


Turizmin, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, turizmin, istihdam oluşturmaya katkısı, çevresel koruma, kültürel muhafaza ve yoksulluğun azaltılmasında giderek daha da önemli bir katkı sağlayıcı olarak görülmeye başlandığına işaret etti. Yılmaz, iyi planlanmış bir turizm stratejisiyle bağlı olduğu doğal ve kültürel mirasın korunmasına, ticaret fırsatları oluşturulmasına, barış ve kültürler arası anlayışın geliştirilmesine katkı sunan turizm sektörünün, ziyaretçi sayılarında 2014 yılındaki rakamlara tekrar ulaştığında Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yerini de sağlamlaştıracağını kaydetti.


Geçen yıl 40 milyon turist çeken Türkiye’nin bu yılki hedefinin 50 milyon turist çekmek olduğunu, bunun da 2023 yılı için konulan hedefe önceden ulaşılması anlamına geldiğini aktaran Yılmaz, “Türkiye, bacasız sanayi olan turizmden hak ettiği payı almak adına emin adımlarla ilerliyor. İsterdik ki, Mersin de bu hedefe önemli ölçüde katkı sunsun. Ancak rakamlar iç açıcı değil” diye konuştu.



“Turist Mersin’de neden 2 gün kalıyor? Bunun üzerine düşünmeliyiz”


Türkiye’ye giriş yapan turistlerin ülkedeki kalış süreleri ortalama 8-10 gün olmasına karşın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son açıkladığı verilere göre, bu sayının Mersin’de 2 gün ile sınırlandırıldığını anlatan Yılmaz, “Misafirlerimiz kentte neden 2 gün kalıyor? Bunun üzerine düşünmeliyiz. Deniz-kum-güneş üçlemesinin dışına çıkarak; inanç, mağara, av, yayla, trekking, rafting, yamaç paraşütü, su sporları, kayak, dağcılık gibi alternatif turizm çeşitlerini barındıran potansiyelimiz bulunmasına karşın, demek ki, bunların tanıtımında sorun var ki, yüksek turizm hareketliliğine ve turist sayısına ulaşamıyoruz ve şehrimize gelen turistleri de 2 günden fazla ağırlayamıyoruz. Çünkü bu yabancıları da Mersin’den genellikle Antalya-Kapadokya geçişini yapan turistler oluşturuyor” ifadelerini kullandı.


Mersin’in turizm markası olabilmesi için turizme yönelik fiziki ve sosyal altyapı imkanlarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası tanıtım, turizm eğitimi ve imaj sorunlarına öncelik verilmesi gerektiğini savunan Yılmaz, turizme yön veren tüm kurum ve kuruluşların bu bilinçle ortak hareket etmediği sürece Mersin’in turizmde ikinci ligde kalmaya devam edeceğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:05
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