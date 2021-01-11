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Medya Yılmaz Özdil'in yeni versiyonu bulundu! Kes kopyala yapıştır, bayat yazıya alıştır!
Medya

Yılmaz Özdil'in yeni versiyonu bulundu! Kes kopyala yapıştır, bayat yazıya alıştır!

Sözcü'de köşe karalayan Murat Muratoğlu'nun "Bırak ekonomiyi konumuz din ve cami" başlıklı haberinde Sözcü okurlarını Yılmaz Özdil gibi kopyala yapıştır ile saf yerine koyduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 18:15:00 -
Yılmaz Özdil'in yeni versiyonu bulundu! Kes kopyala yapıştır, bayat yazıya alıştır!

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı 'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil'in eski yazısının başlığını değiştirerek yeni gibi sunduğunu deşifre eden Akit, bu kez masabaşı yalan haberde mahir olan Rahmi Turan'ın oğlunu Murat Muratoğlu adıyla köşe karalayan Murat Turan'ı yakaladı.

Yılmaz Özdil'den daha uyanık çıktı: Makaleyi tamamı yerine parça parça kullanıyor

Kopyala yapıştır ve çalıntı yazılarla gündem olan Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'den daha uyanık davranan ve farkedilmemesi için yazılardaki bölümleri parça parça kullanan Murat Turan, Sözcü'deki karaladığı yazısındaki aynı ifadeleri tekrar tekrak kullandığı belirlendi.

Okuru saf yerine koyan o yazılar

İşte Murat Turan'ın yani Murat Muratoğlu'nun aynı şeyleri tekrar tekrar kullandığı o ifadeleri:

"Patates üreticisinin biri bana mail atmış. Patatesler elinde kalmış. Tarım Bakanı ne iş yaparmış?

Savaş halinde yıkılmış Suriye'den patates ithal eden bu ülke, nasıl geldi savaşa girmişten beter hale? Afyon gurur duyuyor seninle! Yunanistan'a mı bağlı Niğde? Ödemiş'in günahı ne?

İyi de sıra patatese gelince mi aklına geldi ülke… Neredeydin? Patatesler satılmayınca mı şikayete geldin?"

29 Haziran 2018 - Vakit patates vakti

Murat Turan, aynı ifadeleri 2018'de kullandığı belirlendi. Turan'ın yazısında o ifadeleri şöyle geçiriyor:

"Savaş halinde yıkılmış Suriye'den patates ithal eden bu ülke, nasıl geldi savaşa girmişten beter hale? Afyon gurur duyuyor seninle!
Patates fiyatlarındaki hızlı artışa karşın Türkiye'nin Suriye'de operasyon yaptığı bölgeden ürün getirilmiş. Afrin'i destekle de, Yunanistan'a mı bağlı Niğde? Ödemiş'in günahı ne?"

 

12 Mart 2019 - Patates baskısı büyüme

"Patates baskısı büyüme" başlıklı yazısında da aynı ifadeleri kullanan Murat Turan, kopyala-yapıştır esnasında yazısını eksik aldığı görüldü:

Hani uzaya gidecektik? Yerli uçağı, arabayı geçtik. Sofrada et görmeden yıllar geçirdik. 17 yılın sonunda Türkiye'yi kendi patatesini üretemeyen patates bir ülkeye çevirdik!

Savaş halinde yıkılmış Suriye'den patates ithal eden bu ülke, nasıl geldi savaşa girmişten beter hale? Fiyatlar artmasın, seçim öncesi vatandaş hayıflanmasın diye ithalatın önü açıldı. Çiftçi ürettiğini zararına sattı. Para kazanamadı.

Afyon gurur duyuyor seninle! Niğde? Ödemiş'in günahı ne? 

28 Kasım 2018 - Zeytinyağı Harekatı

Murat Turan, Zeytindalı Harekatı'na göndermede bulunarak yine aynı ifadeler o günkü yazısında da şu söylemlerle kullanmış:

Açıklamalara göre, 2018-2019 sezonunda toplam zeytin dane üretimi geçen yıla göre “yüzde 36 azalma” ile 1 milyon 500 bin ton olması bekleniyor.
Yıkılmış Suriye'den zeytinyağı ithal eden bu ülke, nasıl geldi savaşa girmişten beter hale? Tamam, Afrin'i destekle de, Yunanistan'a mı bağlı Ege?

 

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