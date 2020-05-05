Yılmaz Özdil’in villa gerçeği! Kaçak yapı yıkılacak mı?

Yeniakit.com.tr'de moderatörlüğünü Gazeteci Mehmet Özmen'in yaptığı canlı yayında Bodrum Bitez'deki villasının kaçak olduğunu ortaya çıkaran gazeteci Mustafa Gündoğ çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mustafa Gündoğ: Benim yazılarım genellikle kaçak yapılaşma üzerinedir. Belediyelerin başkanları değişse de düzenin önüne geçilemiyor.

Bodrum'da kaçak yapı için 57 bin başvuru var. Bunların birçoğunda inceleme yapılmıyor. 7 bin tane de iptal var. Yılmaz Özdil'in bir firmadan aldığı ruhsatsız evi daha önce de yazmıştım. Bodrum'da insanlar bazen ne aldığını da bilmiyor. Özdil'i tanımam olayın siyasallaşmasını da istemiyorum. Özdil kendini televizyonda uygun olmayan yöntemlerle savundu. Keşke hata yaptım deseydi. Aslında aldığı yer ofis olarak geçiyor. İmar kanununda ofis olan yerleri mesken olarak kullanamazsınız. Böyle yıkım kararı alınmış 7- 8 bin yapı var. Özdil'in yanlışı savunması hoş değil, ben imar kanununa aykırı davranmadık diyor. Biz de soruyoruz o zaman niye İmar Barışı'na başvurdunuz. Tapu zaten Özdil'in eşine ait.

Özmen: Biz bu yayına başlarken Özdil'e söz hakkı tanıdık. İsterse kendisi de katılıp söz hakkını kullanabilir.

Gündoğ: Hiçbir medya kuruluşuyla hiçbir şekilde bağlantım yok. Özdil yandaş medyaya tokat gibi cevap verilecek diyor. Bu villa Özdil'in eşine ait. Bu evin yeri tabuda gösterilen yaklaşık 1 milyon 250 bin dolar ve ticarethane olarak görülüyor. Bodrum'un en güzel yerlerinden biridir. Özdil'in evi tecritli bir yerdir. Kamuya ait bir yola kulube koymuşlar insanların o sokoğa girip çıkmasına izin verilmiyor. Özdil'in evi bugün 3 milyon dolar civarıdır.

Gündoğ: Bugün orada insanlar sahilde yürümek için yola çıksalar duvara çarpıyorlar. Sokaklar bile gasp edilmiş. Belediye kendi üzerine düşeni yapmadığı için hazırladığı raporda 120 metre karelik alana projede yer almayan yapılar olarak ele alınmıştır. Başkası olsa evini yerle bir ederler. Belediye bazı insanlara imtiyaz tanıyor. Burada da Özdil'e imtiyaz sağlandığını düşünüyorum. Bu kaçak yapılaşmayı gören belediye yetkilileri görmezden gelmiş.

Özmen: Bu evin tam fiyatı nedir?

Gündoğ: Arsayı ve konumu da göz önüne alırsanız bu yapıyı 3-4 milyon dolara satabilirsiniz.

Özmen: Böyle bir yapıyı gazetecinin alması zor. Acaba eşine miras mı kalmış?

Gündoğ: Benim yaptığım çalışmalarda kişilerin servetiyle ilgili bir çalışmam yok. Özdil gibi birçok insanın araştırmasını yaptım. Özdil'de tapu kayıtlarında evin bedeli üzerinden tapuya kayıtlı olduğu ortadadır. İnsanlar kendi aralarında kriz çıkaracakları zaman yandaş diye iftira atıyor. Özdil beni zorladığı için ben bu yazıyı aslında kaleme aldım.

Özmen: Son durum nedir, ev yıkılacak mı?

Gündoğ: Şimdi İmar Barışı'nda yalan beyanda bulunduysanız yapı kayıt belgesi iptal olur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuyla ilgili bir adım attı. İmar Barışından yararlanamayacak olan Özdil'in villasının yıkalacağı ile ilgili bir duyumumuz var. Ayrıca savcılığa da başvurulacağını biliyoruz. 3 gün içinde belediyeye yıkım için başvurulduğu iddia ediliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bir adım atması gerekiyor.