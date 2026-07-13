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İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Yüzyıllar önce yazdığı reçete

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İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Yüzyıllar önce yazdığı reçete

Modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen ünlü bilgin İbn-i Sina yıllar öncesinden reçeteyi vermiş.

#1
Foto - İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Yüzyıllar önce yazdığı reçete

#2
Foto - İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Yüzyıllar önce yazdığı reçete

#3
Foto - İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Yüzyıllar önce yazdığı reçete

İbn-i Sina, mikroorganizmaların hastalıklara yol açabileceğini yüzyıllar önce fark eden bir dahi.

#4
Foto - İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Yüzyıllar önce yazdığı reçete

Onun doğadan ilham alan önerileri, bugün bile geçerliliğini koruyor. Şeftali, marketten alabileceğiniz en kolay ve lezzetli sağlık çözümlerinden biri.

#5
Foto - İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Yüzyıllar önce yazdığı reçete

Onun doğadan ilham alan önerileri, bugün bile geçerliliğini koruyor. Şeftali, marketten alabileceğiniz en kolay ve lezzetli sağlık çözümlerinden biri.

#6
Foto - İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Yüzyıllar önce yazdığı reçete

Anti-enflamatuar etkisiyle kaşıntıyı bile dindiriyor. Pazara koş, en sulu şeftalileri kap ve mideni şımart. Yaz akşamlarında bu doğal mucizeyle keyfine keyif kat!

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