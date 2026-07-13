İbn-i Sina öneriyor: Olgunu mideyi iyileştiriyor... Yüzyıllar önce yazdığı reçete
Modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen ünlü bilgin İbn-i Sina yıllar öncesinden reçeteyi vermiş.
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Modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen ünlü bilgin İbn-i Sina yıllar öncesinden reçeteyi vermiş.
İbn-i Sina, mikroorganizmaların hastalıklara yol açabileceğini yüzyıllar önce fark eden bir dahi.
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