Yılmaz Özdil'i Sözcü TV'den CHP attırmış! 'CHP'nin parasına yazık kardeşim'

Yılmaz Özdil, kısa süre önce yayın hayatına giren Sözcü TV'den atılma nedenini bugün kaleme aldığı yazısında açıkladı. Özdil yazısında, "Meral Akşener masadan ittirildi" sözleri nedeniyle görevinden atıldığını belirtti.

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan ve Genel Yayın Yönetmeliğini yaptığı Sözcü TV'den atılan Yılmaz Özdil, atılmasının sebebini bugün kaleme aldığı yazısında açıkladı.

"Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım"

1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, henüz bir hafta geçmeden görevinden atıldığını, "Altı yıldır kağıt üzerinde hayal edilen, yapılamaz zannedilen Sözcü televizyonunu sadece 39 günde hayata geçirmeyi başardık. Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım" sözleriyle duyurdu.

Akşener sözleri nedeniyle atılmış!

Öte yandan gazeteci Yılmaz Özdil, görevinden atılmasının arkasında yatan nedeni, "Akşener masadan ittirildi dediğim için" ifadeleriyle açıkladı.

Sözcü TV'deki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden atılması için CHP yönetiminin aleyhinde kampanya başlattığı söyleyen Özdil, "Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur. Akp kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim." dedi.

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