Yılmaz Özdil’i geçmişi ele verdi! Sedat Peker'e 'Baba', Alaattin Çakıcı'ya 'Ana kuzusu'

Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında LGBT’lilerin onur yürüyüşüne sahip çıkarken, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker’in sözleri üzerinden de çeşitli ithamlarda bulundu. LGBT’lilere kol kanat gererek Peker’in iddiaları üzerinden "Kokainciye güzergah, mafyaya vatandaşlık, karaparacıya itibar, siyasetçiye çantayla para veriliyor, pezevenk baştacı yapılıyor, pezevenk… " ifadelerini kullanan Özdil’in geçmişi ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardı.

Çakıcı ‘Ana kuzusu’, Peker, ‘Baba’

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları üzerinden ithamlarda bulunan Yılmaz Özdil’in firari hortumcu Cem Uzan’ın sahibi olduğu Star gazetesinde Alaatin Çakıcı ve Sedat Peker’e özgüler düzdüğü manşete onay verdiği ortaya çıktı. Özdil’in Star gazetesinde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı dönemde gazetenin Alaattin Çakıcı'nın annesiyle buluşmasını 'Anasının kuzusu' başlığıyla, Sedat Peker'in Sakarya'daki depremzedelere yardımını ise 'AKUT bir baba iki' başlığıyla servis ettiği öğrenildi. Özdil’in bu ikiyüzlü tavrı 'Kabına göre şekil alan gazeteci' yorumlarına neden oldu.

Peker’in iddiaları ile ilgili bu sözleri sarf eden Özdil, firari Cem Uzan'ın Star gazetesinin sahibi olduğu dönemde, gazetede yazıişleri müdürüyken Sedat Peker'e 'Baba', Alaattin Çakıcı'ya ise 'Anasının kuzusu' nitelendirmesinde bulunuyordu. Yazıişleri müdür olduğu dönemde, Sedat Peker'in Sakarya'daki depremzedelere yardımını 'AKUT bir baba iki' başlığıyla haberleştiren Yılmaz Özdil, Alaattin Çakıcı'nın annesiyle buluşmasını ise 'Anasının kuzusu' başlığıyla okuyucularına sunmuştu. Solak yazar Yılmaz Özdil'in o günkü o haberlerinden sonra bugün bu yazıları yazması 'Kabına göre şekil alan gazeteci' yorumlarına neden oldu.