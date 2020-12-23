Yılmaz Özdil'e suç duyurusu! 'Ayarsızlar ayarımızla oynamasın'

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Kutsala Saygı Derneği Genel Başkanı Avukat Bülent Sarı, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in bir televizyon kanalında kahkahalarla, 'Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet galiba duanın ayarını kaçırdı.' ifadelerini kullanarak dua ile alay etmesi üzerine Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nde başvuruda bulunan Başkan Bülent Sarı Yeni Akit'e konuştu.

'Müslümanların kutsalı ile alay ettiler'

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Aralık Cuma günü Cuma namazından sonra bütün camilerde yağmur duası yapılacağı duyurulmuş ve milletimizin yoğun teveccühüyle camilerimizde yağmur duası okunmuş, hususi namazlar kılınmış ve milyonlar hep bir ağızdan yüce Allah'tan rahmet dilemiştir." diyen Başkan Sarı, "Bu güzel ve anlamlı olayın ardından Sözcü Gazetesi yazarı olan Yılmaz Özdil adındaki şahıs TELE 1 adındaki bir TV kanalında yayınına konuk olduğu Cüneyt Akman adındaki bir gazeteci ile birlikte milyonlarca Müslümanın yağmur duasına çıkıp, Allah'a niyaz etmeleri ile ilgili olarak, bir inanç ve maneviyat hadisesi olan, namaz ve dua ile alay içeren ifadeler kullanmış, kahkahalar eşliğinde istihza ile bahsetmişlerdir. Yılmaz Özdil adındaki şahıs bununla da yetinmemiş, yağmur duasına çıkmanın 'insanları Allah’la aldatmak' olduğunu iddia edecek kadar pervasızlaşmıştır." ifadelerini kullandı.

'Dini değerlerin alenen aşağılanması suçunu işlediler'

Müslümanların dini duygularının aşağılandığını belirten Başkan Sarı, " 'Diyanet yağmur duasında ayarı fazla mı kaçırdı?' şeklindeki bir soruyla Müslümanların ibadetleri ve dini duyguları aşağılanmıştır. Dolayısıyla TCK'da yer aldığı şekliyle dini değerlerin alenen aşağılanması suçu işlenmiş, bu pervasızlık karşısında kamu vicdanı derin bir yara almış ve dini değerleri ile alay edilen milletimizin bağrında derin bir infial meydana gelmiştir." dedi.

'Ayarı bozuk olanlar, Müslümanların ayarı ile oynamasınlar'

Kutsala Saygı Derneği Başkanı Av. Bülent Sarı sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu topraklar bin yıldır İslâm yurdudur ve Allah'ın (cc) inayetiyle kıyamete kadar İslâm yurdu olarak kalacaktır. Bu gerçeği başa alarak belirtmek isteriz ki ayarı bozuk olanlar Müslümanların ayarıyla oynayamaz. Hem Müslümanların namaz ve dualarıyla alay edip, hem de ibadetlerine ayar verme cüretinde bulunanlar, zinciri dişleyen köpeğin dişlerinin kırıldığıyla kalması gibi, ancak kendi ayarlarını bozarlar. Yağmur duası İslâm dininin inanç ve ibadet esasları içinde önemli bir yeri olan ve Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dan (SAV) bugüne kadar İslâm tarihindeki hemen her kuraklık döneminde Müslümanlar tarafından uygulanmış ve biiznillah faydası görülmüş bir uygulamadır. İslâm dini için bu derece önemli olan bir dua ve ibadet olayı ile alay etmek olsa olsa bu toprakların öz değerlerine ve bu değerlerin kendisinden beslendiği İslâm dinine karşı iflâh olmaz bir düşmanlık ile açıklanabilir."