Yılmaz Özdil'e hapis cezası istemi!
Sözcü'nün Mustafa Kemal istismarıyla tanınan yazarı Yılmaz Özdil hakkında Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sifil'e yönelik yazdığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısı nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sözcü'de kalem oynatan Mustafa Kemal istismarcısı Yılmaz Özdil'e Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sifil'e yönelik yazdığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısı nedeniyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kaleme alınan yazıda eleştiri sınırlarının aşıldığı bu suretle “Yobazın Tehdidi” başlıklı yazısında müştekiye yönelik zincirleme şekilde basın-yayın yoluyla alenen hakaret eyleminde bulunduğu belirtildi.
2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebi
Düzenlenen iddianamede Yılmaz Özdil'e, “basın-yayın hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 ay arasında bir hapis cezası verilmesi talep edildi.