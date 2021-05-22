  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türk Hava Yolları'ndan bir ilk daha
Sedat Peker'e erişim engeli
Aldığı araç kabusu oldu! 7 yıl sonra yüzü güldü
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! İki katını verdiler
Medya Yılmaz Özdil'e hapis cezası istemi!
Medya

Yılmaz Özdil'e hapis cezası istemi!

Sözcü'nün Mustafa Kemal istismarıyla tanınan yazarı Yılmaz Özdil hakkında Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sifil'e yönelik yazdığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısı nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 12:01:00 - 2021-05-22 12:07:51
Yılmaz Özdil'e hapis cezası istemi!

Sözcü'de kalem oynatan Mustafa Kemal istismarcısı Yılmaz Özdil'e Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sifil'e yönelik yazdığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısı nedeniyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kaleme alınan yazıda eleştiri sınırlarının aşıldığı bu suretle “Yobazın Tehdidi” başlıklı yazısında müştekiye yönelik zincirleme şekilde basın-yayın yoluyla alenen hakaret eyleminde bulunduğu belirtildi. 

2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebi

Düzenlenen iddianamede Yılmaz Özdil'e, “basın-yayın hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 ay arasında bir hapis cezası verilmesi talep edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HACI

Bişey olmaz bırakırlar, tam tersi olaydı Ebubekir hoca cezayı alırdı
  • Yanıtla

Dallı

MÜSLÜMANLARI HEP AŞAĞILADILAR.ATATÜRKÜN ARKASINA SAKLANARAK.HİÇ DE ÇEZA GÖRMEDİLER.SANKİ DOKUNULMAZLAR.ONDAN SONRA BASIN HÜRRİYETİ DİYE BAĞIRIRLAR.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Rusya ayağa kalktı! Putin'i zora sokan Türkiye kararı
Dünya

Rusya ayağa kalktı! Putin'i zora sokan Türkiye kararı

Rus turizm acenteleri, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının devam etmesi nedeniyle Putin'e tepki gösterdi.
AA muhabirinden 'Karlov suikasti'ne benzer girişim! Provokasyon öncesi bakın ne yapmış
Gündem

AA muhabirinden 'Karlov suikasti'ne benzer girişim! Provokasyon öncesi bakın ne yapmış

FETÖ'nün 2016'da Karlov Suikastinde medya ayağının yürüttüğü yöntem ile bugün AA muhabirinin kullandığı yöntem arasında çarpıcı benzerlikler..
Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!
Gündem

Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayında 1 kişi gözaltına alın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay