Yılmaz Özdil'e başörtüsü düşmanı Işıl Özgentürk bile dayanamadı: Bu kadar da olmaz

Başörtüsüne yönelik iğrenç hakaretleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabı ile Atatürk sömürüsü yapmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet'teki köşesinde Özdil'e tepki gösteren Özgentürk, "Yazarın çocuklara Atatürk’ü anlattığı iddia edilen çocuk kitaplarının birinin başlığı benim çok ağrıma gitti. “Atatürk ve Temizlik”, bu kadar da olmaz. Atatürk sanki sınıfın temizlik kolu başkanı. Ayrıca biyografi özelliği olan bu prestij kitabında hiçbir dipnot olmaması şaşırtıcı, sanki Yılmaz Özdil, hayali seçmenler gibi 120 yaşında ve ömür boyu Mustafa Kemal’le yaşamış." ifadelerini kullandı.

'Ege'de bir sahte Mustafa Kemal Atatürk var'

Yazısında Mustafa Kemal'e benzerliğiyle para kazanan bir kişiyi örnek gösteren Özgentürk, "Ege’de bir sahte Mustafa Kemal Atatürk var. Kaşlarını inceltip Atatürk’e benzemeye çalışan bu kişi Ege kentlerinin, ilçelerinin kurtuluş günlerinde '66rak giyip kurtuluşa katılan kortejin başında yürüyor. Özellikle kadınlar ona dokunmaya çalışıyorlar, sürekli onunla fotoğraf çektiriyorlar. Sonra adam frakını çıkarıp sıradan giysileriyle az önce önünden geçtiği kahvede oturup kahvesini yudumlayınca da fırlama birkaç çocuk “Atatürk hortladı, Atatürk hortladı” diyerek ortalığın tozunu atıyorlar. Bu arkadaşın yürüyüşü belediyelere iki yıl önce 3 bin Türk Lirası’na mal oluyordu. Ne demiştik, talep kendi arzını da yaratır. Ne de olsa liberal ekonomi geçerli, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler! Ve biz saf vatandaşlara düşen bir görev var, ülkenin üstüne dev bir afiş asmalıyız: Her şey satılık!" değerlendirmesinde bulundu.