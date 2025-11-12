Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Şimdi Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

  • İSTANBUL
Son Haberler

İmamoğlu, suç gelirlerini yakınları ve paravan şahıslar üzerinden böyle transfer etmiş

Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı gün olması şüpheli

Ekrem’den akıllara durgunluk veren yolsuzluk halkası! Rüşvet parasının izini kaybettirme girişimi

Terörsüz Türkiye sürecini hedef alıp Devlet Bahçeli’ye alçakça hakaretler etmişti: Emekli Albay Özeller tahliye edildi!

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

Algı bülteni palavraya doymuyor! Sözcü'ye 'kaçak hayvan' yalanlaması

Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!

‘Meslek haline getirmiş’! İşte suç örgütü elebaşı Ekrem’in para aklama taktikleri

Uzman çavuşlar anılıyor... TEMUD Başkanı Ali Tilkici’nin mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil'den Özel'e çok ağır mesaj. "Amacı son seçimlerin birinci partisini durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında "Amacı son seçimlerin birinci partisini durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir" dedi.

İLİŞKİN MESAJ!

Gazeteci İpek Özbey'in "Siz burada CHP'nin kapatılmasına yönelik bir hamle gördünüz mü" sorusuna, gazeteci Yılmaz Özdil şu cevabı verdi:

"Hayır, burada dediğim gibi iddianameye derli toplu çalışılıp hukuk çerçevesinde cevap vermek yerine olmayan bir şey söyleniyor. Bunu söylüyorum diye şu anda bile troller hemen hazırlanmıştır, AK Parti'nin köpeği diyeceklerdir.

Göreceksiniz, vazgeçecekler. Çünkü böyle bir şey yok

İddianamede savcı diyor ki, Ekrem İmamoğlu'nun bu işleri yapmasının iki sebebi var. Birincisi zenginleşmek. İkincisi partiyi ele geçirip Cumhurbaşkanı adayı olmak için bunu yaptı. İstanbul il örgütü binasının alınması, İstanbul il örgütü davası, CHP kurultay davası... Bunların hepsinin sebebinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söylüyor. Savcı iddianamede bunu söyledikten sonra elbette Yargıtay'a bu partide böyle şeyler oldu diye bildirim yapmak zorunda. Bu hukuki sebep sonuç ilişkisi. Bu tarafı görmeyip, 'Vay bizim partimizi kapatacaklar' demek... Bu iddianame topluma doğru bilgi vermek için gazetecilerin temas, mesafe ilişkisinde olması gereken gazetecilerin topluma doğru bilgi vermesi gerekirken CHP'nin toplumu manipüle etmemesi gerekirken, 'vay bizi kapatıyorlar' demesi... Hayır. Savcının iddianamesi zaten söylüyor. 'Kardeşim partiyi ele geçirmek için bu işi yaptı' diyor. Bunu diyorsa elbette bildirimde bulunacak. Bu kadar net olmasına rağmen dönüp topluma bizi kapatıyorlar demek artık olmuyor. Göreceksiniz, iki gün sonra da bizi kapatıyorlar muhabbetinden konuşmaktan vazgeçecekler. Çünkü böyle bir şey yok."

ata

keşke kapansa da burnumuz rahat bir nefes alsa... pislik kokusundan geçtiğimiz on yıllardır chp havamızı kirletti yeterince...

ata

keşke kapansa da burnumuz rahat bir nefes alsa... pislik kokusundan geçtiğimiz on yıllardır chp havamızı kirletti yeterince...
