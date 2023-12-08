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Siyaset Yılmaz Özdil'den yandaşı olduklarını kızdıracak sözler! CHP'nin kaybedeceği illeri açıkladı!
Siyaset

Yılmaz Özdil'den yandaşı olduklarını kızdıracak sözler! CHP'nin kaybedeceği illeri açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 16:36:00 - 2023-12-08 16:48:41
Yılmaz Özdil'den yandaşı olduklarını kızdıracak sözler! CHP'nin kaybedeceği illeri açıkladı!

Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından muhalefete yakın meslektaşlarına tokat gibi sözlerle yüklendi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Cumhurbaşkanım" hitabında bulunup, seçim akşamı sandıkların sonucu ortaya çıkana kadar, "Kesin kazanacak" diyerek seçmeni aptal yerine koyan gazetecilere Yılmaz Özdil'den tepki geldi.

Özdil eleştirdiği gazetecilerin yerel seçim sürecinde de CHP'ye kaybettirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz Özdil'in mesajı şöyle:

Kılıçdaroğlu’nu kesin kazanacak diye dayatan sözde muhalif sözleşmeli gazeteciler, hiç utanmadan belediyelere aday pazarlamaya, sahte anket yayınlamaya, şahsi çıkarları örtüşmeyen adayları infaz etmeye devam ediyorlar, haykırarak uyarıyorum, bu defa İzmir dahil, kaybettirmek için rol yapıyorlar.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yılmaz Özdil daha önce de İzmir için şu uyarıda bulunmuştu:

"Herkes yerel seçim için doğal olarak İstanbul ve Ankara’ya odaklanıyor, oysa, çantada keklik görülen İzmir’de ilk kez ruh parçalanması var, haykırarak uyarıyorum, çok çok çok özen göstermek gerekiyor"

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