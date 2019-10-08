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Yılmaz Özdil'den ezber bozan Erdoğan çıkışı! 'Dik dur eğilme, yanındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifliğiyle bilinen Yılmaz Özdil, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonu öncesi ezber bozan bir çıkış yaptı. Özdil, operasyona destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ''Başka Türkiye yok... Dik dur, eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye'' ifadelerini kullandı.

08 Ekim 2019 Salı 10:01
Yılmaz Özdil'den ezber bozan Erdoğan çıkışı! 'Dik dur eğilme, yanındayız'

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin ilk açıklamasında ''ABD'nin sonu olmayan saçma savaşlardan çekilme vakti geldi.'' ifadesini kullanarak operasyona yeşil ışık yaktı.

ABD kamuoyunda çok sert eleştiriler ile karşı karşıya kalan Trump bir süre sonra ise Türkiye'yi tehdit eden açıklamalar yaptı.

Muhalif kimliğiyle bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her fırsatta eleştirmesi ile tanınan Yılmaz Özdil'den ise bu gelişmelerin ardından ezber bozan bir çıkış geldi.

Özdil, sosyal medya hesabından ''Başka Türkiye yok... Dik dur, eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:01
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • HadraHadra21 dk önce
    Sn Özdil Asıl sen dik dur ve Sözünün eri Ol!! Bakalım kim duracak Şimdi senin geçmişteki yazılarını buraya aktarmayayım. Adam gibi Tövbe İstiğfar eyle !! sn Özdil?
  • nusret nusret 25 dk önce
    Yürü yürü buradan nemalanma! Verdiği örneğe bir de bak?
  • aslanaslan26 dk önce
    ecevitin clinktonun karşısında el pençe duruş pozuyla nasıl dik durduğunu tüm dünya gördü kemal istlik böyle bişey işte...hatta kendi oyverip cumhurbaşkanı yaptırdığı heriften kafasına kitapçık yediğinde nasıl ağlayarak toplantıdan fırlayıp kaçtığınıda gördük....Allahın sünepesi seni
  • hizipsavarhizipsavar32 dk önce
    ASLA İNANMAM YARIN SÖYLECEKELRİNE TEMEL OLUŞTURUYOR. LL GİBİ BİRİNE LİDER DİYENADAMDAN NE BEKLNEİR. ÖRNEĞE BAKA ECEVİT. SANKİ SEÇME ŞANSI VARDIDA. ERBAKAN OLMASA ODA OLMAZDI.

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