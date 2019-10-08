Yılmaz Özdil'den ezber bozan Erdoğan çıkışı! 'Dik dur eğilme, yanındayız'

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin ilk açıklamasında ''ABD'nin sonu olmayan saçma savaşlardan çekilme vakti geldi.'' ifadesini kullanarak operasyona yeşil ışık yaktı.

ABD kamuoyunda çok sert eleştiriler ile karşı karşıya kalan Trump bir süre sonra ise Türkiye'yi tehdit eden açıklamalar yaptı.

Muhalif kimliğiyle bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her fırsatta eleştirmesi ile tanınan Yılmaz Özdil'den ise bu gelişmelerin ardından ezber bozan bir çıkış geldi.

Özdil, sosyal medya hesabından ''Başka Türkiye yok... Dik dur, eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye'' ifadelerini kullandı.

