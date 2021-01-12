Yılmaz Özdil, şiddet olaylarıyla yine İslam'ı hedef aldı

Kemalist maskesiyle paraları cebe cukkalayan Yılmaz Özdil, bugün Sözcü’den ‘Babasının süsü’ başlıklı köşe yazısıyla ‘Zeynep’ ismi üzerinden 'Türkiye'deki şiddet olaylarını' İslam'ın bazı kurallarına bağladı.

'Zeynep' ismi üzerinden saçmalıklar dizisi

2020’de Türkiye’de kız çocuklarına en çok ‘Zeynep’ isminin verildiğini kaydeden Yılmaz Özdil, Türkiye’de meydana gelen şiddet olaylarını, açıkça ifade etmeden İslami değerlere bağladı. Karma eğitim, karma toplu taşıma, karma düğün, kadın heykeli gibi meselelere yer veren Yılmaz Özdil, İslam’a ters her şeyle kavgalı olduğunu tekrar gösterdi.

Heykel meraklısı Özdil

Özdil, yazısında “Kadın heykeline tahammül edemeyip depoya kaldıran üniversite var.” ifadelerini kullandı.

İslam’da heykelin her türlüsünün uygun olmadığı düşünüldüğünde aslında Özdil’in ‘kadınları’ savunduğunu iddia ettiği yazısında dindar kadınların ‘inançlarını’ da hiçe saydığı görülmektedir.

Karma toplu taşıma...

Karma toplu taşımayı “Toplu taşıma araçları harem selamlık olan belediyeler var.” sözleriyle eleştiren ve buna karma düğün, karma eğitimi de ekleyen Özdil aslında kadınların Avrupa da dahil toplu taşımada yaşadığı taciz olaylarını da görmezlikten geldi. Öte yandan Japonya başta olmak üzere birçok ülkede kadınlara özel toplu taşıma araçları bulunduğu biliniyor.

Özdil açıkça ifade etmese de eleştirdiği bazı konular ile aslında İslam’ın çizdiği kurallara karşı çıkarak kadına bu inançlardan dolayı değer verilmediğini ifade etti.

Oysa kadınlar dünyada köle pazarlarında ‘mal’ olarak satıldığı bir dönemde İslamiyet’in gelmesiyle değer gördü. Savaşlarda dahi kendisiyle istişare edilen kadınlara, ayaklarının altına cennet serilecek kadar değer verildi. Diri diri gömülen kız çocukları omuzlarda taşınacak hale geldi.

Her fırsatta 'laikçilik' adı altında kadına değer verdiğini zanneden Özdil daha önce de birçok defa İslami değerlere saldırdı.

Yılmaz Özdil için 'cenaze namazı kılınmasın' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'de yaşanan kuraklık için 81 ilde yaptığı yağmur duası sonrası Yılmaz Özdil, dalga geçerek İslam'a saldırdı.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil de Diyanet İşleri Başkanlığı'na Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." ifadelerini kullanmıştı.