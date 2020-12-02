Yılmaz Özdil ironi yaptı ama CHP'ye en yakışan ismi buldu: C'ovid H'alk P'artisi

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Laiklik kisvesiyle yazdığı kitapları Kemalistlere kakalayan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara dair yaptığı geniş çaplı açıklamayı çarpıtarak CHP sözcülüğüne soyundu. Öte yandan ironi yapmaya çalışan Özdil, CHP'ye en yakışan ismi de buldu...

Koronavirüs yasakları açıklandı

İki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısının ardından yurt genelinde yeni kısıtlama kararları alındı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri doğrultusunda alınan yeni yasakları açıkladı.

Erdoğan konuşmasının küçük bir kısmında gündeme bomba gibi düşen CHP’li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK ile ilgili infiale neden olan sözlerine de yer verdi. Erdoğan, katıldığı televizyon programında ordunun Katar’a satıldığını söyleyen Başarır'ın sözlerine sahip çıkan CHP'ye tepki gösterdi.

CHP'nin yeni ismi: C'ovid H'alk P'artisi

Seküler sol cenahın gözdesi Yılmaz Özdil, Erdoğan’ın uzun uzadıya anlattığı koronavirüs tedbirlerine üç maymunu oynarken CHP’li vekilin tüm Türkiye’de infiale neden olan açıklamalarına gösterdiği tepkiden rahatsız oldu. Tüm konuşmasını CHP üzerine yapmış gibi göstererek konuşmayı çarpıttı.

Kaçak villaları yıkıldıktan sonra hükümete daha fazla saldıran Özdil, Türkiye’nin lehine olan her işe karşı çıkan, ülkesini yabancı ülkelere şikayet eden, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapan, başkanları terörden ve tecavüzden tutuklanan CHP’nin, yeni ismini de kendi buldu.

Kendi ‘çapında’ hükümeti eleştirerek ironi yapmak isteyen Özdil, virüs gibi Türkiye’ye zarar veren CHP’ye, 'C'ovid H'alk P'artisi' ismini verdi.

Yılmaz Özdil'in bulduğu yeni isim, CHP'li olmayanlar tarafından çok beğenildi.