Başkan Erdoğan'ın o hareketi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belçika Kraliçesi Mathilde'yi bakın nasıl ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Beştepe'de ya da Çankaya'da değil Vahdettin Köşkünde ağırladı.

Ankara’nın bürokratik koridorlarında ve Çankaya’nın kasvetli havasında Kraliçe ağırlama hayali kuran sol cenahta Vahdettin Köşkü depremi yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Belçika Kraliçesi Mathilde’yi ecdadın mirası olan o muazzam atmosferde kabul etmesi, köksüz ideolojilerin pençesindeki malum çevreleri adeta kudurttu.

Kendi tarihlerine düşman kesilenlerin "neden Ankara değil" diyerek kopardığı yaygara, Başkan Erdoğan’ın Osmanlı ruhunu şahlandıran o asil duruşu karşısında bir kez daha duvara tosladı.

Ecdat yadigarı topraklarda sergilenen bu görkemli karşılama, Türkiye’nin artık Batı karşısında ezilen değil, kendi değerleriyle dünyaya nizam veren bir güç olduğunu dosta düşmana ilan etti. Solcuların Çankaya nostaljisiyle avunmaya çalıştığı şu günlerde, Boğaz’ın incisinde yankılanan bu özgüven, sömürge zihniyetinin içerideki sözcülerinin uykularını kaçırdı. Devletin zirvesindeki bu asalet dersi, Türkiye’nin köklerine dönüşünün ve şanlı tarihimizin silinemez mührünün en net kanıtı oldu.