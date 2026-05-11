Başkan Erdoğan'ın o hareketi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Belçika Kraliçesi Mathilde'yi bakın nasıl ağırladı

Cem Kaya Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde’yi Ankara’nın soğuk beton binaları yerine, İstanbul’un incisi ve Osmanlı’nın son emanetlerinden biri olan Vahdettin Köşkü’nde ağırlayarak dünyaya tarihi bir mesaj verdi. Görkemli boğaz manzarası eşliğinde, ecdadın estetiği ve asaletini yansıtan bu kabul, sosyal medyada köksüz ideolojilerin pençesindeki laik kesimi adeta çılgına çevirdi. Kendi tarihine yabancılaşan koronun hazımsızlık dolu paylaşımları, Başkan Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla dirilttiği Osmanlı ruhunun ne kadar doğru bir adrese ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Beştepe'de ya da Çankaya'da değil Vahdettin Köşkünde ağırladı.

Ankara’nın bürokratik koridorlarında ve Çankaya’nın kasvetli havasında Kraliçe ağırlama hayali kuran sol cenahta Vahdettin Köşkü depremi yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Belçika Kraliçesi Mathilde’yi ecdadın mirası olan o muazzam atmosferde kabul etmesi, köksüz ideolojilerin pençesindeki malum çevreleri adeta kudurttu.

Kendi tarihlerine düşman kesilenlerin "neden Ankara değil" diyerek kopardığı yaygara, Başkan Erdoğan’ın Osmanlı ruhunu şahlandıran o asil duruşu karşısında bir kez daha duvara tosladı.

Ecdat yadigarı topraklarda sergilenen bu görkemli karşılama, Türkiye’nin artık Batı karşısında ezilen değil, kendi değerleriyle dünyaya nizam veren bir güç olduğunu dosta düşmana ilan etti. Solcuların Çankaya nostaljisiyle avunmaya çalıştığı şu günlerde, Boğaz’ın incisinde yankılanan bu özgüven, sömürge zihniyetinin içerideki sözcülerinin uykularını kaçırdı. Devletin zirvesindeki bu asalet dersi, Türkiye’nin köklerine dönüşünün ve şanlı tarihimizin silinemez mührünün en net kanıtı oldu.

Erdoğan'dan Mardin'e şampiyonluk tebriği! Mardin 1969 Spor 1. Lig'e yükseldi, şehir bayram yerine döndü!

Başkan Erdoğan "kökünü kazıyacağız" demişti! 3 milyondan fazla açgözlüye büyük ceza yolda

Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

M B

Allah’a şükür ki ecdadımızın bıraktığı miraslar sayesinde; burnu havada gelen misafirlere karşı milletimizin başı daima dik kalır! Denizin yanında olması hem manzara hem de temiz havası da başka bir güzellik ve zenginlik katıyor.

Aloo

Elhamdülillah
Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen iki İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç dev..
Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!
CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 6 CHP’li meclis üyesi ile birlikte AK Pa..
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı
Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’da..
