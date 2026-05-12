Tribünde skandal: Taraftar döve döve aşağıya yuvarladılar!

Premier Lig'de pazar günü oynanan West Ham United-Arsenal maçında, konuk takım taraftarlarından biri ev sahibi tribününde fark edildi ve döve döve dışarı atıldı.

West Ham taraftarları, kendi bloklarında bir Arsenal destekçisinin oturduğunu fark etti.

Görüntülere yansıyan kısımda Arsenal taraftarının beton merdivenlerden aşağı doğru fırlatıldığı, basamaklar boyunca yuvarlandığı görülüyor. Bu sırada bir West Ham taraftarı da kendisiyle birlikte aşağıya doğru düşerken Arsenal taraftarının merdivenlerde yuvarlanırken de teklendiği görüldü.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Londra polisi 48 ve 36 yaşlarındaki iki taraftarı, kamu düzenini bozma ve darp suçlamasıyla gözaltına aldı. West Ham United, yaşanan hadiseyle ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Yaralanan Arsenal taraftarının sağlık durumuna dair de bilgi paylaşılmadı.