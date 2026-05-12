  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir FETÖ klasiği! Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıtmışlar: Gözaltılar var BAE televizyonunda hararetli Türkiye tartışması! “Askerleriniz çocuk bezi kullanıyor” kapağı sonrası ortalık fena karıştı Evde beslenen hayvanların azımsanmayacak bir kısmı cinsel istismara uğruyor! Türkiye'nin o sınır kapısı sonunda açılıyor! Sürpriz adım! Suriye Avrupa Birliği'ne mi giriyor? 320 kiloluk kayalar kendi kendine yürüyor! Akaryakıta 'salı' zammı! Microsoft, İsrail'e katliam yaparken açık destek vermiş! 'Biz tüm seçeneklere hazırız!' 12 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Spor Tribünde skandal: Taraftar döve döve aşağıya yuvarladılar!
Spor

Tribünde skandal: Taraftar döve döve aşağıya yuvarladılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngiltere'den dünyaya yayılan görüntüler futbolseverler arasında büyük tepki çekti. West Ham United-Arsenal karşılaşmasında ev sahibi tribününe giren bir Arsenal taraftarı, dövülerek beton basamaklardan aşağı yuvarlandı. Taraftar merdivenlerde yuvarlanırken de tekmelenirken iki kişiyi gözaltına alındı.

Premier Lig'de pazar günü oynanan West Ham United-Arsenal maçında, konuk takım taraftarlarından biri ev sahibi tribününde fark edildi ve döve döve dışarı atıldı.

West Ham taraftarları, kendi bloklarında bir Arsenal destekçisinin oturduğunu fark etti.

Görüntülere yansıyan kısımda Arsenal taraftarının beton merdivenlerden aşağı doğru fırlatıldığı, basamaklar boyunca yuvarlandığı görülüyor. Bu sırada bir West Ham taraftarı da kendisiyle birlikte aşağıya doğru düşerken Arsenal taraftarının merdivenlerde yuvarlanırken de teklendiği görüldü.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Londra polisi 48 ve 36 yaşlarındaki iki taraftarı, kamu düzenini bozma ve darp suçlamasıyla gözaltına aldı. West Ham United, yaşanan hadiseyle ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Yaralanan Arsenal taraftarının sağlık durumuna dair de bilgi paylaşılmadı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı
Gündem

CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı

Ankara kulislerinden gün yüzü görmemiş sansasyonel kulisler paylaşan Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabından CHP’ye ilişkin mide bulandır..
Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!
Gündem

Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!

Sancaktepe’nin CHP’li belediye yönetimi, ilçenin kimliğini ve tarihini hedef alan skandal bir yıkıma imza attı. Eski belediye yönetimi dönem..
CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"
Gündem

CHP'de "Özgür Özel" depremi! Burcu Köksal zehir zemberek sözlerle istifa etti: "Beni Özgür Özel tehdit etti, AK Parti'ye geçiyorum!"

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, siyaset gündemini sarsacak bir karara imza atarak AK Parti'ye katılacağını duyurdu. TV100'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23