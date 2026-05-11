Laik yobazlığın maskesini Nurseli İdiz düşürdü! "Mahalle baskısı asıl laik kesimde, çıplak görmekten fenalık geldi!"
Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, sanat camiasındaki yerleşik tabuları yıkan ve sol mahallenin ikiyüzlülüğünü deşifre eden zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Kendisini "sol görüşlü" olarak tanımlamasına rağmen hakikatleri haykırmaktan çekinmeyen İdiz, toplumda asıl ayrıştırmayı körükleyen tarafın "laik kesim" olduğunu belirterek; yıllarca uygulanan başörtüsü yasaklarının ve zulmün bu kesimin eseri olduğunu dile getirdi.
Sürekli "İran olacağız, Afganistan’a döneceğiz" yaygarası koparanların asıl niyetinin halkı korkutmak olduğunu ifade eden usta oyuncu, sokaklardaki teşhirciliğe de sert tepki gösterdi. "Sokaklarda kendileri donla dolaşıyorlar, her dakika çıplak kadın görmekten fenalık geldi" diyerek toplumun değerlerine saldırı boyutuna varan bu sözde özgürlük anlayışını eleştiren İdiz, kendi mahallesinin bitmek bilmeyen muhafazakar düşmanlığını ve sahte korku senaryolarını bir bir ifşa etti.
