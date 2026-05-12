BAE televizyonunda hararetli Türkiye tartışması! “Askerleriniz çocuk bezi kullanıyor” kapağı sonrası ortalık fena karıştı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Mashhad televizyonunda, Türkiye’nin savunma sanayii hamlelerinin konuşulduğu programa "çocuk bezi" tartışması damga vurdu. Ortadoğu Uzmanı Cahit Tuz, İsrail ordusunun sahadaki yetersizliğini ve ABD desteği olmadan Gazze’de adım atamayacağını vurgulayarak, İsrailli konuğa zor anlar yaşattı. Siyonist lobinin Türkiye korkusunun masaya yatırıldığı yayında, Tuz’un "Askerlerinizin çocuk bezi kullandığını gördük" sözleri sosyal medyada viral oldu.

TÜRKİYE, SİYONİST YAPIYI CİDDİ ŞEKİLDE KORKUTUYOR

Türkiye'nin askeri alanda attığı adımların sadece bölgesel değil küresel düzeyde dengeleri değiştirdiğini belirten Ortadoğu Uzmanı Cahit Tuz, "Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı bu tarihi aşama, dünyadaki savaş denklemini tamamen değiştiriyor. Bu durum Siyonist yapıyı ciddi şekilde korkutuyor ve endişelendiriyor." dedi.

İsrail'in bölgede güçlü silahlara sahip tek ülke olma tekelini kaybetmekten çekindiğine dikkat çeken Tuz, "Siyonist yapı, bölgede güçlü silahlara sahip tek devlet olmak istiyor ki diğerlerini rahatça öldürebilsin. Kuruluşundan bugüne kadar sahip oldukları tek yetenek, ellerinde silah bulunmayan insanları katletmektir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL TÜM BÖLGE İÇİN BİR GÜVENLİK SORUNU

İsrail'in sadece Türkiye için değil, tüm bölge için bir güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Tuz, konuya şu sözlerle işaret etti: "Eski bir İsrail Başbakanı (Naftali Bennett), aylar önce ABD'de yaptığı bir konuşmada İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini söyledi. Savaş suçlusu Netanyahu da 7 Ekim'den hemen sonra bölgenin haritasını değiştireceklerini açıkladı. Karar alıcı konumundaki pek çok kişi her gün bölgeyi ve Türkiye'yi tehdit ediyor."



İsrail ordusunun sahadaki yetersizliğine vurgu yapan Tuz, çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Siyonist yapı, ABD'nin desteği olmadan bölgedeki hiçbir güce karşı savaşamaz. ABD ordusunun liderliği olmadan tek bir İsrailli asker bile Gazze'ye veya Batı Şeria'ya gidemez. Sahada askerlerinin çocuk bezi kullandığını hepimiz gördük." diye konuştu.



Programın diğer konuğu İsrailli Nael Al-Zoubi ise katliamcı İsrail'i aklamaya çalışarak, İsrail'in Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını iddia etti. Tuz'un sözlerini gülünç olarak nitelendiren Al-Zoubi, "Bu anlatılanların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail kimseyi tehdit etmiyor." savunmasını yaptı.

TARTIŞMA ALEVLENDİ

Tartışmanın alevlenmesi üzerine İsrail'in 1948'den bu yana Filistin topraklarında, Lübnan'da ve Suriye'de katliamlar yaptığını hatırlatan Tuz, Al-Zoubi'nin Hamas'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı yönündeki iddialarına da sert tepki gösterdi.

Hamas'ın meşruiyetine vurgu yapan Tuz, şunları kaydetti: "Kim kimin arkasına saklanıyor? Hamas siyasi bir harekettir, seçimlere girmiş ve bu seçimleri kazanmıştır. Sizin tek yaptığınız, 100 yıldır devam eden bir soykırımı meşrulaştırmaya çalışmaktır."