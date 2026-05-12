12 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٧٧) وَابْتَغِ فٖيمَٓا اٰتٰيكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصٖيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَٓا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدٖينَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(77) Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma!

Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun.

Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma!

Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.”



(Kasas Suresi, 28/77) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Âyetteki öğüt, Allah’a ve peygamberine iman ederek aydınlanmış müminlerin öğüdüdür. Dünyadan nasibin unutulmaması iki şekilde anlaşılabilir:



a) Asıl amaç âhiret yurdunu kazanmaktır, ancak dünya nimetlerinden de meşru şekilde yararlanmak gerekir.

b) Bağlama daha uygun olan açıklama ise şöyledir: Dünya hayatı, ebedî âlemdeki hayata göre çok kısadır; kul bunu unutup dünya ebedî imiş gibi kendini ona kaptırmamalı, dünyasını âhireti için değerlendirmelidir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 245-246





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)







GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:





