Akaryakıta 'salı' zammı!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından dalgalanan Brent petrolün fiyat artışı akaryakıta yeni zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren akaryakıta yeni zam tarife uygulandı. Peki benzin ve motorine zam mı geldi? Motorine ne kadar zam geldi? 1 litre benzin kaç TL? İşte 12 Mayıs 2026 il il güncel akaryakıt fiyat listesi...

Motorine zam kararı, Orta Doğu’da yükselen jeopolitik gerilimin ardından akaryakıt piyasasında yeni bir fiyat dalgasını beraberinde getirdi. İran ile ABD arasında yeniden artan tansiyonun Brent petrolü 110 dolar sınırına taşımasıyla birlikte motorin fiyatlarında artış beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki 12 Mayıs 2026 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi? İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları...

SON DAKİKA: MOTORİNE YENİ ZAM!

Brent petrolün fiyat artışı sonrası 12.05.2026 SALI gününden geçerli olacak şekilde Motorin grubunda 1,10 TL (pompaya yansıması beklenen tutar) fiyat artışı yaşandı.

LİTRESİ 70 LİRAYI AŞACAK

Motorine zam kapsamında litre fiyatına 1 lira 10 kuruşluk artış yapılması bekleniyor. Yeni tarifeyle birlikte batı illerinde motorin fiyatlarının 67 ila 68 lira bandına yükselmesi öngörülüyor. Doğu ve sınır bölgelerinde ise taşıma maliyetleri ile dağıtım farklarının etkisiyle fiyatların 70 liranın üzerine çıkacağı ifade ediliyor.

BRENT PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Motorine zam kararının arkasında, küresel petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş bulunuyor. Özellikle İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Bu gelişmeyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar sınırına kadar çıktı.

Uzmanlar, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında ani dalgalanmalara neden olduğunu belirtiyor. Ateşkes yönündeki haber akışları fiyatları aşağı çekerken, çatışma ihtimalini güçlendiren açıklamalar piyasayı yeniden yukarı taşıyor. Küresel enerji maliyetlerindeki bu oynaklık, Türkiye gibi ithalata bağımlı ülkelerde akaryakıt fiyatlarının daha hızlı değişmesine yol açıyor.

12 MAYIS 2026 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İşte şehir şehir güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzin litre fiyatı: 63.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.25 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL