Türkiye'nin o sınır kapısı sonunda açılıyor!
Türkiye'nin o sınır kapısı sonunda açılıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye’deki savaş nedeniyle 2014 yılında sivil geçişlere kapatılan ve uzun süredir sadece insani yardımlar ile özel izinli geçişler için kullanılan Akçakale Kara Hudut Kapısı, bugün itibariyle kapılarını sivil ve ticari pasaportlu geçişlere açıyor.

Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Valili'nin yaptığı açıklamaya göre, 22 Ocak 2026 tarihinde Tel Abyad Gümrük Müdürlüğü’nün Suriye Arap Cumhuriyeti’ne devredilmesinin ardından başlayan normalleşme süreci, sınır kapısındaki prosedürleri de değiştirdi. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, 12.05.2026 Salı gününden itibaren pasaportlu giriş-çıkış işlemleri resmen başlıyor.

 

Kimler geçiş yapabilecek?

Açıklanan yeni usul ve esaslara göre, geçerli pasaportu olan şu kişiler Akçakale üzerinden sınır geçişi yapabilecek:

Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları, Türkiye’de geçerli ikamet izni veya çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları.

 

Geçici koruma statüsündekiler için durum

Pasaportu olmayan ancak Türkiye'de "Geçici Koruma" statüsünde bulunan Suriye vatandaşları için eski sistem bir süre daha devam edecek. Bu kişilerin ticari, taziye veya diğer insani nedenlerle geçiş talepleri, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi (İYKM) üzerinden değerlendirilmeye devam edilecek.

 

Neden önemli?

Bu gelişme aynı zamanda Suriye’deki yeni yönetimin Türkiye ile yürüttüğü sınır güvenliği ve normalleşme koordinasyonunun en somut göstergesi olmasının yanında bölgede hayatın normale döndüğünün en güçlü kanıtı olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Mepa News

