Beşiktaş’ta Sergen Yalçın için karar verildi!
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın geleceği ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Serdal Adalı ve yönetimin, Sergen Yalçın ile ilgili kararı netlik kazandı.
Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada noktalayan ve Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçında istifa tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tüm yöneticilerin fikrini aldığı kaydedildi.
Yöneticilerin istikrardan yana bir görüş bildirdiği aktarıldı.
Beşiktaş yönetimindeki toplantıda Sergen Yalçın ile devam kararı alındığı vurgulandı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rizespor maçından sonra Sergen Yalçın ile toplantı yapacağı ifade edildi.
Rizespor maçındaki toplantı sonrası Beşiktaş'ta gelecek sezon için yol haritasının belirleneceği belirtildi.