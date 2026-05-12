10 milyondan fazla indirilmişti: Telefonlardan tamamen silinecek
10 milyondan fazla indirilmişti: Telefonlardan tamamen silinecek

Yazılım devi Microsoft, Android telefonlar için geliştirdiği Outlook Lite uygulamasını 25 Mayıs itibarıyla tamamen kapatma kararı aldı. İşte detaylar...

Microsoft, düşük donanımlı Android telefonlar için geliştirdiği Outlook Lite uygulamasını tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre uygulama, 25 Mayıs itibarıyla kullanımdan kaldırılacak.

Özellikle bütçe dostu akıllı telefon kullanıcılarına hitap eden Outlook Lite, düşük pil tüketimi ve hafif yapısıyla dikkat çekiyordu. Klasik Outlook uygulamasına göre daha sade bir deneyim sunan uygulama, yavaş çalışan cihazlarda bile akıcı performans sağlamasıyla öne çıkmıştı.

10 MİLYONDAN FAZLA İNDİRİLDİ İlk kez Temmuz 2022’de kullanıma sunulan Outlook Lite, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Google Play Store’da 10 milyondan fazla indirilen uygulama, geçtiğimiz yıl ekim ayında mağazadan kaldırılmıştı.

Microsoft’un şimdi aldığı yeni kararla birlikte uygulamanın tamamen devre dışı bırakılacağı netleşmiş oldu.

Teknoloji devi, Outlook Lite’ın neden kapatıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

