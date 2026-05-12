İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yanlış strateji ve kararların her zaman yanlış sonuca yol açacağını belirterek, “Biz tüm seçeneklere hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf, sosyal medya hesabından, ABD'yle müzakere sürecine işaret ederek, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Kalibaf, “Silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuç meydana getirecek. Dünya bunu anlamıştır. Biz tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler.” ifadelerini kullandı.