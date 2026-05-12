Microsoft, İsrail'e katliam yaparken açık destek vermiş!

Terörist İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırımın dijital ayağı ve küresel teknoloji şirketlerinin bu katliamdaki payı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un, katil sürüsü İsrail ordusuna sağladığı sistemlerin ve yazılımların cinayetlerde bizzat kullanıldığının belgelenmesi, şirketin kirli yüzünü deşifre etti.

Skandalın patlak vermesinin ardından Microsoft, suçun ağırlığını hafifletmek adına İsrail ofisinin faaliyetlerini “geçici” olarak Fransa’ya kaydırma kararı aldı.

İsrail menşeli ekonomi gazetesi Globes’un aktardığı bilgilere göre, Microsoft genel merkezinin yürüttüğü sözde soruşturma neticesinde İsrail Genel Müdürü Alon Haimovich görevinden el çektirildi. Tel Aviv’i ziyaret eden Microsoft heyeti, işgal ordusuyla kurulan "kanlı iş birliğinin" boyutlarını incelediğinde, İsrail Savunma Bakanlığı’nın bu sistemleri kullanırken tam bir gizlilik ve karanlık yöntemlerle hareket ettiğini saptadı.

200 Milyon saatlik ses kaydıyla dijital takibat

Microsoft’un, Batı Şeria ve Gazze’deki Müslümanların telefon görüşmelerini depolamak için 'Azure' bulut platformunun özel bir sürümünü işgalcilerin hizmetine sunduğu tescillendi. Siyonist istihbarat birimi 8200 tarafından kullanılan bu platformda, Filistinlilere ait yaklaşık 200 milyon saatlik ses kaydı depolandı. Bu veri yığını, Siyonistlerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği kalleş saldırılar için istihbarat kaynağı olarak kullanıldı. Yaklaşık 11 bin 500 terabaytlık bu verinin büyük kısmının Hollanda, İrlanda ve İsrail’deki sunucularda saklandığı sızdırılan belgelerle kesinleşti.

Geçtiğimiz Eylül ayında bulut hizmetlerinin sivilleri gözetlemek için kullanıldığına dair somut deliller ortaya çıkınca, Microsoft bazı hizmetleri durdurmak zorunda kalarak suçunu zımnen itiraf etmişti.

Yapay zeka destekli katliam makinesi

Mesele sadece veri depolamakla sınırlı kalmıyor. 2025 başlarında yapılan araştırmalar, Microsoft ve OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan’daki bombalama hedeflerini seçmek üzere Siyonist askeri programlara entegre edildiğini gösterdi. Müslümanların hayatını birer veri puanına indirgeyen bu teknolojik barbarlık, masum sivillerin katledilmesine doğrudan sebep oldu.

Batılı sermaye ve teknoloji odaklarının, Siyonist rejimin bekası için ahlak ve hukuk tanımaz tavrı, "medeni dünya" maskesinin altındaki vahşi emperyalizmi bir kez daha teyit etti. Microsoft’un elindeki kan, bir yönetim değişikliği veya ofis taşıma hamlesiyle temizlenemeyecek kadar derindir!