Evde beslenen hayvanların azımsanmayacak bir kısmı cinsel istismara uğruyor!

Bazı rapor ve uzman değerlendirmelerinde, evde beslenen hayvanların yaklaşık yüzde 3’ünün yaşamlarının bir döneminde ittaparlar tarafından cinsel istismara maruz kalmış olabileceği öne sürülüyor.

Hayvan hakları savunucuları ise bu tür vakaların önemli bir kısmının hiç kayıt altına alınmadığını, bu nedenle resmi verilerin gerçek durumu tam olarak yansıtmayabileceğini ifade ediyor. Aktivistler, görünmeyen vakaların fazlalığı nedeniyle tablonun daha ciddi olabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Avrupa’da son yıllarda hayvanlara yönelik şiddet ve cinsel saldırı vakalarına ilişkin cezaların artırılması ve yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması yönünde çağrılar da artıyor.