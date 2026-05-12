Sürpriz adım! Suriye Avrupa Birliği'ne mi giriyor?

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği ile "yeni bir ortaklık evresine" geçildiğini duyururken AB, Suriye kurumlarını desteklemek amacıyla 59 milyon dolarlık bir paket taahhüt etti.

Suriye’de 2024 sonundaki rejim değişikliğinin ardından diplomatik dengeler hızla değişiyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Şam’ın Avrupa Birliği ile "yeni bir ortaklık evresine" girdiğini resmen duyurdu. Bu açıklama, Avrupa Konseyi’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme yönünde attığı güçlü adımların hemen ardından geldi.

AB'den ekonomik ve kurumsal can suyu

Avrupa Birliği, Suriye’deki devlet kurumlarının yeniden inşası ve desteklenmesi için yaklaşık 59 milyon dolarlık bir fon tahsis ettiğini açıkladı. Bu yardımın yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasındaki iş birliği anlaşmasının kısmen askıya alınması kararını sona erdirdiğini bildirdi. Bu karar, Suriye ile Avrupa arasında tam kapsamlı ticari ilişkilerin yeniden kurulması anlamına geliyor.

Mültecilerin geri dönüşü için ortak mekanizma

Görüşmelerin en kritik maddelerinden biri olan mülteciler konusunda da stratejik bir uzlaşı sağlandı. AB, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri için gerekli olan "güvenli şartların" oluşup oluşmadığına karar verme sürecini Şam yönetimi ile koordine edeceğini duyurdu. Bu adım, Avrupa’daki Suriyeli nüfusun geri dönüşü için resmi bir yol haritasının ilk sinyali olarak görülüyor.

"Güçlü bir siyasi sinyal"

Avrupa Konseyi’nden yapılan resmi açıklamada, atılan bu adımların AB'nin Suriye ile yeniden angajman kurma ve ülkenin ekonomik toparlanmasını destekleme konusundaki kararlılığının "açık bir siyasi sinyali" olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, 2024 sonundaki süreçten sonra Suriye’nin Batı sistemine bu kadar hızlı entegre olmasını, bölgesel istikrar ve enerji güvenliği açısından tarihi bir dönemeç olarak nitelendiriyor.

Kaynak: Mepa News