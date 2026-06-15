  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’de oda krizi Meclis’e taşındı! Başarır ve Günaydın’ın isimlikleri söküldü Siyonist katiller masayı bombaladı! Beyrut'ta vahşete girişen katil İsrail'e İran'dan tarihi rest! Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti! Şiddetli yağış hayatı felç etti Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: “Hiçbir muhakeme yeteneği yok” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Allah’a çok şükür ki Erdoğan var! Kıvrak Cemal Enginyurt'un izinde! Zıp zıp Mahir şimdi de Zikzak mahir oldu 500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar Sahil acilen kapatıldı! Silahlı İHA plaja vurdu Netanyahu, kabinesini sığınakta toplayacak Soykırımcı katiller deliklerine saklandı
Gündem Yılmaz: Memnuniyet verici! Bu barış küresel istikrar getirecek
Gündem

Yılmaz: Memnuniyet verici! Bu barış küresel istikrar getirecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Yılmaz: Memnuniyet verici! Bu barış küresel istikrar getirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ile İran arasında sağlanan tarihi mutabakatı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu adımın bölgesel ve küresel istikrara dev bir katkı sunacağını vurguladı. Yılmaz: "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat memnuniyet vericidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, "Bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir" dedi.

Yılmaz, açıklamasında, diplomatik süreçlere katkı sunan tüm ülkeleri ve liderlerini tebrik ederek, barış anlaşmasının sabotaja uğramadan provokasyonlar ile zayıflatılmadan tamamlanmasını ve etkili şekilde uygulanmasını temenni ettiğini kaydetti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok yönlü ve etkin diplomasisi ile barışa, istikrara ve karşılıklı iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Aşkabat'ta tarihi DTİK toplantısı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan ile hedefi 5 milyar dolar olarak açıkladı
Aşkabat'ta tarihi DTİK toplantısı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan ile hedefi 5 milyar dolar olarak açıkladı

Gündem

Aşkabat'ta tarihi DTİK toplantısı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan ile hedefi 5 milyar dolar olarak açıkladı

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Gürcüce şarkı söylediği video yayınlandı!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Gürcüce şarkı söylediği video yayınlandı!

Spor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Gürcüce şarkı söylediği video yayınlandı!

Cevdet Yılmaz'dan Rahmi Koç'a tepki
Cevdet Yılmaz'dan Rahmi Koç'a tepki

Gündem

Cevdet Yılmaz'dan Rahmi Koç'a tepki

Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia
Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia

Gündem

Özgür Özel’in dokunulmazlığını boş verin: Ferdi Zeyrek’i kim öldürdü? Yılmaz Özdil’den çok tartışılacak iddia

Cevdet Yılmaz zafer kazanan KKTC milli takımını tebrik etti
Cevdet Yılmaz zafer kazanan KKTC milli takımını tebrik etti

Gündem

Cevdet Yılmaz zafer kazanan KKTC milli takımını tebrik etti

Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Ekonomi

Cevdet Yılmaz 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23