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Spor Yılmaz hoca futbolcularını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
Spor

Yılmaz hoca futbolcularını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, futbolcularını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 23:44:00 - 2021-05-03 23:45:59
Yılmaz hoca futbolcularını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

Düşme hattında yer alan Erzurumspor, Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 kaybederken, futbolcu Ricardo Gomes'in oyuna girmeyi reddetmesi maçadamga vurdu. Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, futbolcusunu ağır sözlerle eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Yılmaz Vural'ın açıklamaları şöyle:

"UEFa'ya şikayet etmişler"

"Yabancı oyuncularımız 2 ay maaşlarını alamadıklarında UEFA'ya şikayette bulunuyorlar ama gelirken Türkiye'nin şartlarını bilmeleri lazım. Ben 34 yıldır hiçbir zaman zamanında paramı alamadım. Federasyona verseniz, mahkemeye verdiler diyorlar. Yabancıların sözleşmeleri o kadar bağlayıcı ki, oynasın ya da oynamasın ne vadettiyseniz kuruşu kuruşuna alıyor. 4 oyuncuyu kadroya almadım, gidip UEFA'ya şikayet etmişler. Burayı dingonun ahırı gibi sanıyorlar. Genç hocaların üzerinde baskıları oluşuyor. Biz karar alıyoruz, yönetim kurulu da aldığımız kararlara saygı duydu. Adam antrenmana çıkıyor, 'Ya hoca boşver oyun oynayalım' diyor.

"Bunları otele bile getirmesinler"

Gomes de oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi. Diğerini çıkardık, soyunma odasında bize etmediği küfür bırakmamış. Allah sabır veriyor, birkaç sene olsa döversin, ahlaksızlık. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı? Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün."

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