Yılmaz Güney ile Cüneyt Arkın kıyaslaması yapanlar duvara tosladı

Rusya'da, muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasının ardından başlayan protestolardan bir görüntüyü paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan jet hızında tokat gibi bir cevap geldi.

"Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz"

Mengü'nün paylaşımını alıntılayan Cüneyt Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı. Arkın'ın bu cevabı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Usta oyuncunun bu sözleri sonrası bazı kendini bilmez solcu ve komünist güruhlar Cüney Arkın ile Yılmaz Güney'i akılalmaz bir şekilde kıyaslamaya kalktı.

Yılmaz Güney'i parlatma çabası

Solcular ve komünistler, eşi Nebahat Çehre'nin başına bardak koyarak ateş eden, devletin savcısını katledip Fransa'ya kaçan Yılmaz Güney'i pohpohlayıp parlatma çabası içine girdi. Cüneyt Arkın gibi usta aktörlerin kolay gelip kolay unutulduğunu söyleyen kendini bilmezler, Yılmaz Güney gibi oyuncuların ise asla unutulmayacağını ifade etti.

Buna karşılık bazı duyarlı vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla Yılmaz Güney'in gerçek yüzünü bir kez daha hatırlattı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Öte yandan solcuların "ben askere polise karşı gelmem" dediği için Cüneyt Arkın'a saldırıp karşısına savcı katilini koyması "zavallılık" ve "acizlik" olarak yorumlandı.