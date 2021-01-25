  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yılmaz Güney ile Cüneyt Arkın kıyaslaması yapanlar duvara tosladı
Medya

Yılmaz Güney ile Cüneyt Arkın kıyaslaması yapanlar duvara tosladı

Cüney Arkın'ı Rus göstericilere benzeten sözde gazeteci Nevşin Mengü'ye usta sanatçıdan tokat gibi bir cevap geldi. "Ben askere polise karşı gelmem" diyen Arkın'ın bu sözleri büyük takdir topladı. Öte yandan bazı şuursuz kimseler akılalmaz bir şekilde Cüneyt Arkın ile solcuların "çirkin kral" diyerek methiyeler düzdüğü Yılmaz Güney'i kıyaslamaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 15:52:00 -
Yılmaz Güney ile Cüneyt Arkın kıyaslaması yapanlar duvara tosladı

Rusya'da, muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasının ardından başlayan protestolardan bir görüntüyü paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan jet hızında tokat gibi bir cevap geldi.

"Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz"

Mengü'nün paylaşımını alıntılayan Cüneyt Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı. Arkın'ın bu cevabı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Usta oyuncunun bu sözleri sonrası bazı kendini bilmez solcu ve komünist güruhlar Cüney Arkın ile Yılmaz Güney'i akılalmaz bir şekilde kıyaslamaya kalktı.

Yılmaz Güney'i parlatma çabası

Solcular ve komünistler, eşi Nebahat Çehre'nin başına bardak koyarak ateş eden, devletin savcısını katledip Fransa'ya kaçan Yılmaz Güney'i pohpohlayıp parlatma çabası içine girdi. Cüneyt Arkın gibi usta aktörlerin kolay gelip kolay unutulduğunu söyleyen kendini bilmezler, Yılmaz Güney gibi oyuncuların ise asla unutulmayacağını ifade etti.

Buna karşılık bazı duyarlı vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla Yılmaz Güney'in gerçek yüzünü bir kez daha hatırlattı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Öte yandan solcuların "ben askere polise karşı gelmem" dediği için Cüneyt Arkın'a saldırıp karşısına savcı katilini koyması "zavallılık" ve "acizlik" olarak yorumlandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kral Selman önemli ismi görevden aldı
Dünya

Kral Selman önemli ismi görevden aldı

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Halifi görevden alınarak, yerine Fehd el-Mubarek atandı.

HDP'li Hasip yine piyasaya çıktı
Gündem

HDP'li Hasip yine piyasaya çıktı

Terör sevici HDP'nin Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerin bi..
Meteoroloji'den flaş uyarı! Saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına bekleniyor
Gündem

Meteoroloji'den flaş uyarı! Saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de bugün saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına bekle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay