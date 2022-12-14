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Tarım Yılmaz: Fındıktan ticari getiri daha da artacak
Tarım

Yılmaz: Fındıktan ticari getiri daha da artacak

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Özellikle fındık üretimi ve ticareti ile Çarşamba’ya ve Samsun’a sunulan ticari getiri daha da artacak, bunun tüm tarım ürünlerimiz için geçerli olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 17:43:00 -
Yılmaz: Fındıktan ticari getiri daha da artacak

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTB Meclis üyeleri ile birlikte Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin’i makamında ziyaret etti. Yılmaz ve Yeğin, gerçekleşen ziyarette bölgenin tarımsal değeri en yüksek ürünlerinden olan fındığın ilçeye sunduğu katkıları ve ticaretini istişare etti.
Ziyarette Başsavcı Yeğin, Samsun ve Çarşamba’nın Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Yeğin, “Bizlerin de hizmet verdiği ilçemiz Karadeniz Bölgesi'nde hem ekonomik hem de ticari ilişkiler anlamında güçlü bir ilçedir. Yıllardır ticaretle kentimizin ekonomisi için çalışan Borsa Meclisini ağırlamaktan mutluluk duyduk” diye konuştu.

Ziyaret sonrası görüşlerini ifade eden Kazım Yılmaz, “Başsavcımız ile bölgemizin ve Çarşamba’nın ekonomik hayatı ve ticari ilişkilerine dair istişarelerde bulunduk. Özellikle fındık üretimi ve ticareti ile Çarşamba’ya ve Samsun’a sunulan ticari getiri daha da artacak, bunun tüm tarım ürünlerimiz için geçerli olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Başsavcı Yeğin’in makamında gerçekleşen ziyarete Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Atsan ve Erol Akça, Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Borsa Hukuk Danışmanı Berivan Yaralı da katıldı.

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